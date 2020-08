De regular a malo, el balance en la Liga MX

Con todos sus problemas dentro y fuera de la cancha, la afición de México tiene que adaptarse y disfrutar el mucho o poco espectáculo que ofrece la Liga MX de la Primera División. Ya se jugaron las dos primeras jornadas del torneo Guard1anes 2020 y el balance obtenido en cuanto a calidad es de regular a malo, en algo que se puede admitir como normal por la marcada inactividad que tuvieron los 18 equipos. Cierto, unos cuadros han mostrado mejores argumentos que otros y esa es la causa de su buen inicio y colocación en la tabla como América, Cruz Azul y Tigres. Sin embargo, todavía hay muchos más que siguen dejando muchas dudas por el endeble futbol que brindan en la cancha.

Lamentablemente, uno de ellos es el debutante Mazatlán, que cuando menos logró rescatar su primer punto en su corta historia frente a Querétaro, pero fue por más ganas y entrega que por su buen juego. Nos da la impresión de que a los jugadores mazatlecos les hace falta que les inyecten más ambición y eso es algo que le corresponde hacer a su técnico Juan Francisco Palencia, ya que estos mismos futbolistas con Pablo Guede, su anterior timonel, eran unas fieras en la cancha.

Pero la buena noticia para esos aficionados mexicanos que gustan disfrutar de un espectáculo de calidad es de que en la presente semana se reanudan las eliminatorias de la Copa UEFA y la Liga de campeones de Europa. Sí señores, el futbol de mejor calidad en el mundo vuelve a escena y eso es algo muy bueno, máxime en estos tiempos de crisis sanitaria que obliga a mantener en confinamiento a la gente. Ver jugar a los Ronaldo, Messi, Neymar Jr, Hirving Lozano, Immobile, Sergio Ramos, etc. etc., en las copas europeas es un gustazo y sin duda te hace olvidar a ratos el futbol de poca calidad que se juega en el torneo mexicano. Por lo tanto, vayamos alistando la botana y disfrutemos de los duelazos del futbol europeo, aunque pronto tengamos que volver a nuestra triste realidad de volver a los choques de la Liga MX.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

ACERTADA. Así calificamos la decisión de Guillermo Álvarez Cuevas de renunciar a la presidencia del Club Cruz Azul para afrontar por su cuenta los graves cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Los conocedores del tema creen que este caso no le acarreará problemas legales ni mucho menos la desafiliación del equipo en la Primera División, pero no deja de causar sorpresa que un hombre tan respetado en el balompié mexicano esté metido en tan grave litigio. Ojalá y salga bien librado.

GRAN VACÍO. No es fácil aceptar que de la noche a la mañana puedas entender que un gran amigo, como lo fue Sergio Arellano, te haga sentir un gran vacío, como el que sentimos la mañana de ayer. En efecto, ya que antes de que se nos adelantara en el viaje sin regreso, fueron más de cinco años en los que su servidor y Arellano íbamos todos los lunes a tomar café y desayunar en el Chics Plaza Fiesta. Por eso ayer, no pude evitar que las lágrimas salieran al ver que en la mesa que siempre ocupábamos no estaba mi querido tocayo. Y ni hablar, ese sentimiento seguirá presente cada vez que vea vacía la silla del Sergiño Arellano.

CITA: La reflexión es el mejor antídoto frente a los problemas.