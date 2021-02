Disciplinaria le tapa la boca a anti-Águilas

La Comisión Disciplinaria y la Liga MX le taparon la boca a los analistas antiamericanistas que aseguraban en sus programas de futbol que no le iban a quitar los tres puntos en la mesa, por la indebida alineación de Federico Viñas en el duelo que le ganaron al Atlas 2 por 0.

El vaticinio de los cronistas se derrumbó y se tuvieron que tragar su propio veneno, luego de darse a conocer la noche del lunes pasado el fallo de la Comisión Disciplinaria, en la que le daba los tres puntos en la mesa a los Zorros debido a que el América violó el reglamento. Obviamente, cambió el tono de voz de los detractores de las Águilas al calificar de histórico dicho fallo que dio la Liga sobre un club que, a su juicio, siempre ha manejado a su antojo a la Primera División.

Ni hablar, los emplumados cometieron un grave error administrativo para perder tres puntos en la mesa y caer de la cima, pero seguramente la directiva, que aceptó la decisión, tomará cartas en el asunto y sancionará a quien haya sido el culpable.

Por otra parte, la Liga MX debería analizar muy seriamente sus estatutos y sancionar de la misma manera a sus afiliados, porque cómo es posible que al América le hayan quitado los tres puntos en la que ni siquiera jugó Viñas;y al Atlético Morelia, que participó con nueve cachirules, con los que ganó 10 puntos en la Liga de Expansión, no le quitaron ninguno, y a cambio lo hicieron pagar una multa de 200 mil pesos. El reglamento debe ser parejo para todos. Y remato, no le voy a las Águilas, le voy a Chivas, pero creo que siempre debe estar por encima la decencia deportiva, y no los intereses de los clubes.

NO LEVANTA. Creímos que el Guadalajara iba a aprovechar el momento por el que atraviesa el Pachuca para reencontrarse con la victoria, pero qué equivocada nos dimos, pues hasta punto estuvieron de perder, ya que los Tuzos fallaron un penal en la agonía del cotejo que terminó 1 por 1. Sí, señores, las Chivas no mejoran en su accionar, tienen muy poca llegada a gol. Si siguen así, siento que ni para la repesca les va a alcanzar.

Su técnico, Víctor Manuel Vucetich, le sigue moviendo a sus piezas, mas no se acoplan , motivo por el cual no puede adquirir un paso ganador, y sigue muy abajo en la tabla. En suma, los tapatíos solo tienen ratos de buen futbol y así no se pueden sumar puntos.

INVITACIÓN: La escuelita de futbol Pecera Dorados, por medio de su entrenador en jefe, Omar “Pep” Ortega, lanzó una vez más una cordial invitación a los niños y niñas desde los 3 hasta los 11 años de edad que viven en el Fovissste Diamante y las colonias que la rodean a que se presenten hoy y mañana a partir de la 16:30 horas.

Dicha escuelita entró en funciones hace un par de semanas y es una buena opción para que los padres de familia inscriban a sus hijos en estos momentos de confinamiento debido a la pandemia. Sale, chamacos del Fovissste Diamante, pónganse los arreos deportivos y vayan a las clases de futbol.

REFLEXIÓN: Quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la voz.