Dominar un juego no significa ganar

No será la primera ni la última vez en la que un equipo, que domina a placer los primeros 45 minutos, o termina empatando angustiosamente o pierde el encuentro, en clara muestra de que la justicia deportiva no es una regla obligatoria que debe aplicarse en el futbol.

El caso más reciente lo acaba de vivir el cuadro de Cruz Azul, que estuvo muy cerca de perder su invicto frente a Puebla apenas la noche del pasado viernes, pero un golazo de Orbelín Pineda en tiempo de reposición evitó la catástrofe azul.

Pero para quienes siguieron las incidencias de este cotejo y sobre todo el primer tiempo, el único cuadro que propuso futbol fue La Máquina, lástima que su artillería no salió fina, aunado a que el portero Mikonis salió en una gran noche.

Los celestes fueron madrugados al iniciar el segundo tiempo con gol de Taboo, lo que provocó cierto descontrol en sus filas y que se agudizó por el mal estado de la cancha propiciado por la lluvia.

Obviamente, el Puebla, que sin la delantera en la pizarra nomás se había defendido en su cancha, con el gol a favor se pertrechó todavía más atrás y solo la persistencia de seguir atacando del Cruz Azul lo salvó de la derrota.

Por lo tanto, se debe calificar de justo el marcador final de 1-1, pero que obligará a La Máquina a trabajar más en la definición de sus jugadas ofensivas para que no sufra como lo hizo ante los poblanos.

Del Puebla se puede decir que contra todos los pronósticos ha tenido un buen inicio de temporada, sin embargo creemos que si no cambia su estilo de jugar y sobre todo como local, creemos que el aire no le aguantará para terminar bien colocado en la tabla general.

NO SE NOTÓ. Para quienes creyeron que el París Saint Germain iba a resentir tanto tiempo de inactividad oficial en la liga de Francia, cuando menos en la final de Copa no se notó, tras doblar al Olympique de Lyon en serie de penales. El once comandado por el brasileño Neymar Jr. redondeó una brillante temporada, ya que también se quedó con la liga, en torneo que se suspendió por el inicio de la pandemia.

Con la buena demostración de futbol, el París SG quedó listo para afrontar su verdadera prueba de fuego en la fase de los cuartos de final de la Champions League de Europa, en la que llevará de oponente al poderoso cuadro del Atalanta de la Liga de Italia, en choque programado para el día 12 de agosto.

SIN COMPARACIÓN. Ya en comentario anterior habíamos dicho lo bien que luce la cancha de futbol de la colonia Pemex, que es activo del Ayuntamiento de Culiacán, pero resulta que en nuestra caminata matinal de ayer pasamos por el lado opuesto del campo y nos percatamos que sus instalaciones alternas también lucen impecables.

En esa área se cuenta con dos canchas de voleibol, dos canchas de basquetbol y una cancha de usos múltiples para futsal, basquet y voli. Además, lucen con graderíos de acero techado y sobre todo limpias de basura. Sin duda, la base del buen estado de esa unidad deportiva es la disciplina y orden que ha impuesto su promotor Felipe Rojo, el popular Nery.

