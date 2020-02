¿Dónde quedó el poderío del Gran Pez?

Esa personalidad que tuvo Dorados ante Chivas y que tanto llenó de orgullo a su técnico David Patiño, sigue sin aparecer en el torneo clausura del Ascenso MX al sufrir el segundo tropiezo en fila ante el Atlante 2 por 1.

Sí señores, el Gran Pez aparece en el frío sótano sin unidades, en algo que seguramente ya comenzó a encender los focos de alarma entre la directiva y cuerpo técnico, que seguramente no encuentran la razón para el tan mal inicio en Liga, luego de verse excelente en la Copa y avanzar a los cuartos de final.

Pero volvemos a insistir que el objetivo principal del once dorado es la Liga y no el circuito copero, que la verdad no significa un gran valor para los clubes participantes.

Vuelven a caer. Lamentablemente los Dorados volvieron a caer y sus posibilidades de calificar ya se redujeron a tan solo nueve jornadas, y obligará a todo el plantel a tener que redoblar esfuerzos para intentar reaccionar a la voz de ya.

Sin embargo, el panorama no luce nada halagador para el Gran Pez, ya que el próximo fin de semana volverá a jugar de visita frente al campeón Alebrijes, que ya comenzó a reaccionar y la verdad un tercer tropiezo en fila para los Dorados ya no es admisible.

Y sinceramente si en estos momentos me dieran a escoger si me quedaba con el triunfo ante Chivas en la Copa o los seis puntos perdidos en la Liga, yo preferiría recuperar lo segundo. Porque en un calendario tan corto los guarismos son vitales y más cuando los consigues de visita.

No levanta. Se esperaba que luego de ser eliminado en la Copa, las Chivas iban a mostrar una cara diferente ante San Luis en la Liga MX, pero no fue así, y si lograron salir con el empate de 2-2 del estadio Alfonso Lastras se debió a los dos tiros penales que le marcó a su favor el silbante Fernando Guerrero, quien tuvo una pésima actuación, aunado a la inadecuada intromisión de los que manejan el famoso VAR.

Los potosinos fueron muy superiores al Guadalajara a lo largo de los 90 minutos, generaron una gran cantidad de llegadas y por ello sentimos que al final fue un resultado muy justo para ellos.

El que debe estar muy preocupado es Luis Fernando Tena, técnico chiva, ya que su plantel no juega bien y mucho menos sus refuerzos. Por el mismo estilo debe andar el bocón de Ricardo Peláez, quien prometió que

Chivas iba a ser muy poderoso y ganar todo, y hasta la fecha sigue mostrando muy bajo nivel.

En suma, Guadalajara juega como un equipo normal en la Primera División y ya sería bueno que los medios le quitaran el calificativo de “Superchivas”, pues de eso nada tienen.

Reflexión. En el juego, el ganar no lo es todo... Es lo único en la vida.