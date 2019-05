Dorados debe jugar hoy sus mejores 90 minutos

La esperanza es lo que muere al último y es la que mantiene firme a los aficionados de Dorados de Sinaloa, para que su equipo la tarde noche de hoy juegue sus mejores 90 minutos que le permitan superar la dura aduana que significa el Atlético San Luis para convertirse en el campeón del Torneo Clausura de la Liga de Ascenso y le abra la oportunidad de volver a sostener otra serie contra el mismo rival en pos del boleto a la máxima división del futbol profesional de nuestro país.

Por lo que se vio en el primer round que sostuvieron el jueves pasado en el Coloso del Humaya, el panorama no luce nada halagador para el Gran Pez, al no saber capitalizar su localía para conseguir una buena ventaja, pero sobre todo verse ampliamente superado por su oponente no por goles, sino porque el visitante fue el dueño de la pelota casi en la mayor parte del cotejo.

Hoy, la lógica indica que San Luis con el apoyo de toda su afición será todavía más ofensivo y tratará de repetirle la travesura del torneo pasado, en el que tras ir abajo 2-0 le metió cuatro goles a los sinaloenses para ganar 4-3 y el título del Apertura.

Además, los Dorados llegarán con una importante baja al duelo de vuelta al no poder contar con los servicios de su delantero Amaury Escoto. Su lugar será tomado por Rubin Méndez y ojalá salga en una gran tarde y sea un revulsivo en el ataque dorado que debe funcionar a como dé lugar.

Cierto, la serie está abierta para los dos lados, ya que ambos llegan con el tanteador igualado, pero insistimos el Atlético San Luis se mantiene invicto en su casa y no pierde un partido desde el mes de noviembre pasado, algo que lo convierte, aún más, en un rival de gran respeto. Y, si Dorados quiere ser campeón, debe ser agresivo desde el silbatazo inicial, proponer al frente y principalmente quitarle la pelota a su oponente. Dios quiera y sea la gran noche del Gran Pez.

Qué malo. Para que vean que no se necesita de un fuerte golpe en el tendón de Aquiles para que se corte y para eso le tenemos el caso del ingeniero Antonio Lizárraga, patrocinador del equipo Seisa e integrante de Gourmet Soccer de la Liga de los 60 y Más, quien el pasado jueves cuando calentaba para ingresar al segundo tiempo del choque amistoso que sostenían ante Banquetes Lolis sufrió la grave lesión. El Inge Lizárraga fue operado la tarde del viernes por el reconocido traumatólogo y jugador Antonio Juan Jacobo, mismo que también atendió de la misma lesión a Arturo González Carreras de Monte Alto. Le mandamos un gran saludo al buen amigo Toño Lizárraga y pronta recuperación a tan inesperada recaída.

Cumpleañeros. El profe Cruz Ibarra Bernal, conocido promotor deportivo y exsíndico de Aguaruto, estuvo de fiesta el pasado viernes al cumplir un año más de vida, y hoy le toca el turno al destacado jugador de la vieja guardia, el especialista en homeopatía Alfonso Garnica. Para los dos un fuerte abrazo y que cumplan muchos años más. Gracias por tomarnos en cuenta en su lista de invitados. Es todo un halago para mí.