Dorados también debe ser protagonista en Copa Mx

El Gran Pez ya dejó una muy grata impresión en su presentación en el torneo de Liga al vencer de visita a Tampico Madero 2-1 y se espera que la noche de hoy, en la que recibe a Toros del Celaya, haga lo mismo en el circuito copero, para que vuelva a convertirse en protagonista e intente ser el único representante del Ascenso Mx que ha sido capaz de ganar dos veces el campeonato. En efecto, ya que los Dorados fueron los primeros campeones en el nuevo formato de la Copa en el año 2012 bajo las órdenes del técnico Francisco Ramírez, pero a partir de la siguiente edición hasta la fecha los monarcas han sido puros representantes de la Primera División Nacional.

Además, el cuadro sinaloense pegó un gran bajón, pues duró varios torneos sin poder conseguir su calificación a la siguiente fase, hasta que lo hizo de nueva cuenta en el torneo anterior, pero quedó eliminado de volada por los Pumas de la UNAM. Cabe mencionar que enfrentará a los astados en par de ocasiones en menos de cinco días, ya que el próximo sábado y en su misma pecera será su oponente en la segunda fecha de la Liga y aunque seguramente no serán los mismos jugadores en los dos cotejos, servirá para ver en qué nivel se encuentran los de casa, tras ese promisorio inicio ante la Jaiba Brava. En el caso de Celaya no inició nada bien el torneo, ya que fue superado en su patio por los Cañeros del Zacatepec con el mínimo de 1-0 y para ningún club que milita en el Ascenso no es nada bueno ligar derrotas, máxime que el calendario es muy corto. Hoy pues, Dorados debuta en la Copa y esperamos que arranque con el pie derecho para que el equipo y sus aficionados comiencen a tomar más confianza.

LOS PROTEGIDOS. Definida la fecha para la gira anual de la Careada de los Jueves para el mes de noviembre ruta Culiacán-Las Vegas-Phoenix-Culiacán, el coordinador del viaje dio a conocer la relación de jugadores y turistas que tienen prioridad para realizar el viaje y que deben confirmar a la voz de ya, debido a que hay muchas solicitudes pendientes. Jugadores: Enrique Pérez, Alejandro Rodríguez, Alonso Macías, Mario Choza, Carlos Ruiz, Teodoro Argüelles, Gildardo Jiménez, Cuautémoc Zazueta, Juventino López, Gerardo Tostado, David Gastélum, Arturo González, Sergio Mariscal, Enrique Guerrero, Jaime Bonilla, Gabriel Barraza, Ramón Montes, Daniel Macías, Ernesto Romero y Julián Medina. Turistas: Miguel Ángel Cháidez, Efraín Ávila, Cruz Humberto Rubio, Antonio Velázquez, Rodolfo Ruiz, Agustín Cansdales, Adolfo Pérez, Humberto Ontiveros, Martín Gómez, Alfonso Lizárraga, Juan Carlos González, Manuel Castro, Rubén Castelo, José Alfaro, Raimundo Padilla, Francisco Padilla, Jesús Castellón padre e hijo, Gabriel Partida, Benjamín Saavedra, Raúl Santillán, Juan Manuel Burgueño, Agustín Rochín, Armando Aguilar y Jorge Luis Rueda. El costo del viaje redondo es de 5500 mil pesos que incluye transportación ida y vuelta, dos noches de hotel en Las Vegas, dos noches de hotel en Phoenix y playera de viaje. Los citados líneas arriba pueden comunicarse para mayor información al celular 6672229464.

ABRAZO SOLIDARIO. Es el que le mandamos al destacado futbolista de la vecina sindicutura de Costa Rica, Olegario “Colega” Sámano, ya que el día de ayer su familia recibió un duro golpe por el lamentable fallecimiento de su hermano mayor Rodolfo Sámano Aristegui. Ánimo, Colega Sámano, la raza del futbol de la Liga Diamante y Careada de los Jueves están contigo en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz tu carnal Rodolfo.