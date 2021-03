Dorados tienen hoy gran prueba

Los cuadros de Dorados de la Liga de Expansión y Tercera División tienen hoy dos pruebas de fuego en sus respectivos circuitos, con la diferencia de que uno jugará como local y el otro de visitante. El primero en entrar en acción este sábado es el cuadro filial que dirige Sergio “Bachi” Quiroz al medirse a RC Morales de Guadalajara a las 10:00 horas en la cancha del estadio Juventud del vecino municipio de Navolato. Aquí lo interesante de este cotejo es ver si los doraditos podrán llegar a los 15 encuentros sin perder de manera consecutiva y mantenerse entre los punteros de su pelotón 11. El partido no luce nada sencillo, ya que RC Morales es otro de los equipos que va en buena posición, pero el técnico de Dorados, Sergio Quiroz, nos comentó previo al duelo que sus pupilos andan muy bien.

Por la tarde, a eso de las 15: 00 horas de Culiacán, los Dorados de la Liga de Expansión visitan al líder Tapatío, filial de las Chivas en el estadio Akron. El cuadro sinaloense viene de ganar su primer partido en su pecera, al derrotar a media semana al Atlante 3-2, pero esta tarde se enfrenta a unos tapatíos que comparten la cima con Celaya, ambos con 22 unidades. Sin duda, se trata de un buen examen para Dorados, para ver qué tanto les motivó ese triunfo frente a los Potros y si lo llegan a resolver con éxito se colocarán en muy buena posición para calificar entre los primeros ocho lugares. Así de valioso es para ellos el choque de esta tarde. Les deseamos la mejor de las suertes a los dos conjuntos de Culiacán.

YA TIENE RIVAL. Será el seleccionado de Canadá el rival de México en la semifinal del preolímpico sub-23, en duelo que se jugará el domingo, creemos que solo una catástrofe impediría que nuestro representativo no califique a los Juegos de Tokio 2020.

El mejor futbol y la calidad mostrada por los jugadores mexicanos en la cancha, le dan la etiqueta de favorito sobre unos canadienses que basan su futbol en la fortaleza y dinámica de sus elementos. Pero como dice el Ruso Brailoski, los partidos se tienen que jugar y hay que respetar a los rivales.

UNO MÁS. Octavio Medina, destacado jugador que militó con las Águilas de la UAS en el primer torneo promocional de Tercera División zona Pacífico norte, a mediados de 1995, se une a lista de futbolistas que se han contagiado del virus del covid y por tal motivo se está solicitando el apoyo económico de sus excompañeros, amigos y toda la raza, para que pueda seguir con su tratamiento.

Todos aquellos que quieran echarle la mano al Tavo Medina, al que conocemos desde muchos años y con el que fuimos rivales el mes de diciembre pasado en el torneo de leyendas del Info Humaya, a continuación le proporcionamos el siguiente número de cuenta de Bancomer: 4152 3135 3188 7706. Y le mandamos un solidario abrazo a mi buen Tavo Medina deseando de todo corazón que se recupere pronto.

