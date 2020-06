El 2012, un año lleno de gloria para Peralta

Son tantas las distinciones que ha recibido como jugador Oribe Peralta Morones en su larga carrera de 17 años en el futbol profesional de México, pero podemos afirmar que el 2012 fue el de su máxima consolidación por todo lo que logró conquistar.

Sin duda, los dos goles que se consideran como los más significativos del Hermoso Peralta fueron los que le marcó a Brasil en la final de los Juegos Olímpicos del 2012 de Londres celebrada en el legendario estadio de Wembley.

El primero lo anotó antes de cumplirse el primer minuto de juego con un disparo raso y pegado al palo derecho, y el segundo a los 58 minutos de la parte complementaria con un sólido frentazo, en preciso centro que le mandó por el costado derecho Marco Fabián.

Para los especialistas en futbol, la medalla de oro olímpica es el logro más trascendente conquistado por un seleccionado mexicano, incluso por encima de las dos copas mundiales que ha ganado nuestro país en la categoría sub-17.

Pero la exitosa racha de Peralta no quedó ahí, ya que en ese mismo año se coronó campeón con Santos Laguna en la Liga MX y recibió la doble distinción de mejor jugador y delantero de la temporada. Esa misma nominación se la ganó en la liga de campeones de la Concacaf.

Para la temporada del 2014 fue contratado por las Águilas del América y conquistó el título ese mismo y volvió a repetir en el 2018 y el año pasado antes de abandonar el nido, se proclamó rey de copa.

Como suele pasar en una larga carrera de un futbolista, las lesiones y la edad le comenzaron a cobrar factura, pues sufrió una complicada lesión en su rodilla y dejó mucho tiempo sin jugar que propició que la directiva americanista, para el torneo de Clausura 2019, lo cediera a las Chivas del Guadalajara.

Lamentablemente y con 36 años, su liderazgo, experiencia y calidad no ha encontrado la oportunidad de parte del técnico chiva, Luis Fernando Tena, quien lo ha relegado a lista de suplentes y en ocasiones ni siquiera es convocado entre la lista de los 18.

Ante tan complicado panorama que enfrenta en el plano deportivo Oribe Peralta, todo parece indicar que en breve comenzará a preparar el camino para despedirse con la frente en alto por la brillante carrera que tuvo en el futbol mexicano.

Y siempre que tengamos oportunidad hay que seguir disfrutando la repetición de los goles que le anotó a Brasil en la final olímpica de Londres en el 2012, ya que pocas, muy pocas veces o casi ninguna, una selección mayor le ha podido dar una satisfacción de esta jerarquía a sus millones de aficionados.

CAMPEONES. Los Panzas Verdes del León se proclamaron campeones de la primera edición de juego virtual, al derrotar a las Águilas del América 1-0 y que según la televisora que transmitió toda la temporada tuvo una audiencia de 119 millones de espectadores.

Como no estoy muy empapado en esto de las plataformas digitales y redes sociales, no sabemos hasta qué punto podría estar de manipulada esta cifra, pero lo que sí vuelvo a reiterar, yo que ya formó parte de los aficionados chavorrucos de los 60 años en adelante, me gusta disfrutar más las finales de la Liga MX en vivo y no de los monitos manipulados por un control.

REFLEXIÓN: No exponer tu opinión ante los hechos es actuar como el avestruz.