El Chepe Guerrero, un refuerzo de experiencia

La contratación del volante escudo José Guerrero, para el ya cercano inicio de la temporada 2019 de la Liga de Ascenso Mx, es hasta el momento, para nuestro gusto, el refuerzo de mayor peso y experiencia nacional que ha realizado el Club de Dorados de Sinaloa.

Nos imaginamos que el Chepe Guerrero por la posición en la que juega vendrá a cubrir el enorme hueco que dejó la salida de Fernando Arce y por la experiencia que tiene en su andar por la máxima división con cuadros como el Atlante, América y Puebla puede convertirse en el líder del medio campo de El Gran Pez.

Aparte, Guerrero llega en plena madurez al cuadro sinaloense (31 años) y si físicamente alcanza su mejor forma en el menor tiempo posible, debe ser considerado desde un principio para el once inicial que presentará el nuevo técnico, el profe José Guadalupe Cruz. En efecto, porque este futbolista ya no está para ser evaluado, porque ha demostrado en los clubes que ha militado que cuenta con las cualidades para ser un elemento eficaz en el terreno de juego. Pero la mejor forma de comprobar nuestro dicho será en los juegos oficiales.

Por lo pronto, El Gran Pez ya comienza a tomar forma y lo que toda la afición sinaloense desea es que el conjunto siga como protagonista de la Liga de Plata y pueda alcanzar pronto su regreso a la Primera División Nacional con el profe Cruz. Esto es algo que no vemos nada sencillo, pues el extécnico Diego Maradona le dejó un reto muy complicado con esas dos finales consecutivas que disputó.

MUY SATISFECHO. La Liga Municipal de Futbol categoría Superveteranos llegó a su fin con la coronación de Transportes Bermon que se impuso en la final a Suntuas-Académicos con marcador de 3-1 y su presidente Cuauhtémoc Cota reveló lo que a su juicio fueron los detalles más sobresalientes de la finalizada edición. El primero fue que el 90 por ciento de los equipos participantes estuvieron muy parejos, prueba de ello es que la primera vuelta fue dominada por Suntuas y la segunda Bermon, quienes a la postre fueron los protagonistas de la batalla titular. El segundo fue que llegaron jugadores a la Liga de gran calidad, entre ellos Rosendo Hernández y Mijail González, lo que se vio reflejado en la participación de la selección de este circuito en los dos últimos campeonatos nacionales con la representación de Sinaloa al ganar un título y un segundo lugar. Ante tan buen balance, es un hecho que el popular Temo Cota debe seguir al frente del torneo.

ORDEN. La propuesta de ordenar las edades para la próxima temporada oficial de las ligas de futbol polilla de Culiacán, que nos dio a conocer Raúl Alfonso Aceves Martínez, expresidente de la Asociación Estatal de Futbol, nos parece una buena idea y que debería ser estudiadas con calma por los directivos de cada uno de los torneos. En efecto, ya que con esto se busca que los jugadores se mantengan cuando menos por cuatro temporadas en su respectiva división y no se acepten refuerzos, en aras de mantener un equilibrio de competencia parejo y no se merme la membresía de los clubes. Por ejemplo, para la Oro Máster propone las edades de 1965 a 1968. Diamante: 1964 a 1968. Platino: 1957 a 1960. Platino Plus: 1953 a 1956 y Plus Ultra: 1949 a 1952. Reiteramos que la idea del popular Choncho Aceves no nos parece nada descabellada y sería bueno que todos los interesados se reunieran para que analicen con más calma esto de las edades, lo que ha generado tanta polémica en cada una de las divisiones polillas de Culiacán.