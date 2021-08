El Gran Pez pasa por gran momento

La presente versión de los Dorados se le quiere acercar a aquella que tuvo cuando militó en las desaparecidas Primera A y Liga de Ascenso, en las cuales era muy respetado tanto en casa como de visita y siempre protagonista.

En esta nueva Liga de Expansión, que juega su tercera edición, ha sido el inicio más productivo para el Gran Pez con tres triunfos y dos empates que lo mantienen en el liderato general con 12 unidades y sin conocer la derrota.

Incluso, creemos que el triunfo que logró la tarde del pasado martes frente a Pumas Tabasco de 2-0, pudo ser mucho más holgado de no haber fallado tantas oportunidades claras y sobre todo en el primer tiempo.

Pero el simple hecho de generar jugadas de gol en el marco contrario y defenderse con solvencia como lo hace Dorados, es la mejor prueba de que el técnico Rafael “Chikis” García, ahora sí ya encontró el equilibrio que no tuvo el torneo pasado en el que quedaron eliminados.

La verdad, nos está gustando el futbol que práctica el cuadro de casa y ojalá que lo pueda sostener de aquí al final del calendario regular, pero vuelvo a reiterar que como aficionado no me llama la menor atención la Liga de Expansión, debido al poco atractivo que ofrece al no permitirle a los clubes a ascender a la Primera División.

POST MORTEM. Los equipos de Eventísimo y la UAS, en los que militó el recién finado portero y excelente amigo Fabián Cepeda Martínez, jugarán un partido en su honor el próximo sábado a partir de las 16:00 horas en la cancha del estadio Universitario.

Los amigos del Fabi Cepeda no quisieron dejar pasar mucho tiempo para organizarle su duelo post mortem a quien se adelantó en el viaje sin regreso muy joven.

En lo personal, nos dolió mucho la partida de Fabián, ya que lo conocimos desde que era muy chamaco y a pesar de la diferencia de edades fuimos rivales en el fut de salón del Info Humaya y luego fue el cancerbero titular de los torneos navideños de soccer.

Cómo no recordar aquella anécdota que pasó en los 90, cuando el equipo de Charoles, en el que militaba su servidor, se dio el lujo de frenar el paso invicto de más de 40 juegos de Promociones Michel, donde jugaba el Fabi.

Esa noche fue la locura en la canchita de la primaria Héroes de Nacozari, por esa hazaña de los Charoles.

Y sí, la mejor manera de recordar al gran Fabián Cepeda por parte de su raza es jugando al futbol, como él lo hizo en vida con tanta pasión. Siempre contigo, porterazo.

REFLEXIÓN: Nunca niegues tu buena acción ante nadie, pues siempre habrá alguien que espera tu buena acción para levantar el vuelo.