El Gran Pez tiene un complicadísimo cierre

La igualada a roscas que lograron los Dorados en su duelo pendiente del martes pasado ante los Potros del Atlante en lugar de aclarar más el panorama para una fácil calificación, se vino a complicar debido a la gran cantidad de empates (6) que ha obtenido en la presente temporada. Mire usted, a un par de rondas para que concluya el calendario regular, los de casa se mantienen en el sexto lugar con 16 unidades, pero abajo de ellos viene una jauría que nomás esperan que se descuiden para tumbarlo de ese sitio, situación que lo obligará a cuando menos conseguir cuatro de los seis guarismos que le quedan pendientes si quiere estar en la siguiente fase. El próximo sábado recibirá a los Alebrijes de Oaxaca, que caminan en el tercer lugar con 21 puntos, y para nuestro gusto, se trata del encuentro que marcará el destino de los sinaloenses en el torneo apertura. En efecto, ya que si lo llegan a ganar, lo cual es su obligación, subirán a 19 unidades y cerrarán el rol ante los Mineros de Zacatectas, que también a esas alturas andarán peleando por su boleto. Por lo tanto, reiteramos que si el Gran Pez quiere seguir adelante, tendrá que ganar a como dé lugar a los oaxaqueños, porque de no suceder así, es muy factible que no le alcance para seguir adelante, cuando se esperaba que el nuevo técnico José Guadalupe Cruz no iba a tener problemas en la primera fase eliminatoria.

Definido. El equipo Incinerators Over 60 será el primer rival que enfrentará la selección de la Careada de los Jueves en la ciudad de Phoenix, Arizona, dentro de su gira anual por la unión americana. Dicho cotejo se disputará el viernes 8 de noviembre a partir de las 19:00 horas en cancha que dará a conocer con toda oportunidad el sinaloense René Baraza y director técnico de los Morros Dream Team de Phoenix.

Previo a ese cotejo, la delegación sinaloense, integrada por jugadores y turistas, visitará por dos días (miércoles y jueves) la ciudad de Las Vegas, Nevada.

También ya se tiene confirmada la comida de bienvenida que le rendirá a la Careada el guasavense Miguel Jiménez, quien tiene muchos años radicando en la ciudad de Phoenix, y por la noche, tras el juego ante Incinerators, el cuadro de Koras, comandado por el peruano Don Antonio Castillo, les ofrecerá una cena.

Para el sábado 9, los sinaloenses iniciarán su participación en la tradicional Copa Food City, y el 10 de noviembre se cerrará el circuito con la celebración de la gran final. El regreso de los jueveros a Culiacán está pactado por la tarde del domingo.

Muy bueno. Así podemos calificar el tercer desayuno que organizó la mañana de ayer la recién inaugurada casa del migrante, que lidera el conocidísimo porterazo, Raymundo “Chachazo” Padilla Beltrán . Como invitado especial estuvo el empresario y director general de Talleres Monte Alto y destacado jugador, Arturo González Carrera. Otros de los migrantes que pasaron una buena convivencia fueron: Felipe “Mudo” Armenta, Pilar “Venadito” Ojeda , Carlos Velázquez, Sergio “Sergiño” Arellano y Raúl Benítez. Pura raza futbolera, y de la brava. Y a partir de la publicación de hoy, cerraremos con una reflexión que diariamente nos manda por mensaje el compa Antonio Vázquez, quien juega para el equipo Deportivo Torrero en la Liga Diamante: solo teniendo la voluntad de conseguir lo imposible, se realiza lo posible.