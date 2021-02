El Monterrey juega muy feo al futbol

Los llamados “equipos poderosos del futbol mexicano” son exigidos al máximo, tanto por sus seguidores como por los medios de comunicación, pues, hasta incluso ganando, hay ocasiones que no convencen con sus actuaciones.

Curiosamente, uno de los que entra en la polémica es el Monterrey, que dirige Javier Aguirre, y al que nos dimos tiempo para verlo jugar los 90 minutos frente a Puebla la noche del martes pasado, y ¡vaya que nos decepcionó con el pobre futbol que practica!

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por la dizque poderosa plantilla que porta, valuada en 72 millones de euros, era para que marcara diferencia sobre la modesta nómina de 20 millones de euros del Puebla, con el que a duras penas pudo empatar.

El propio Vasco Aguirre acepta que el funcionamiento de su plantel es muy irregular, pero es válido el argumento que expone de que es más fácil mejorar ganando que perdiendo.

Cuadros como América y Chivas, de los llamados grandes, también han sido muy criticados, sobre todo en el torneo pasado, ya que, a pesar de estar en la liguilla, su futbol no agradó a nadie; y en la presente edición anda por el mismo estilo Monterrey, que ya tiempo de que con los jugadores que tiene luzca mejor en la cancha.

DE VOLADA. Así pasa el tiempo, ya que en el grupo de futsal del Infonavit Humaya publicaron ayer que se cumplió un año del torneo de leyendas de esa colonia el pasado mes de diciembre.

Su servidor, que fue uno de los pioneros y organizador del fut de salón, luego de 10 años de ausencia y con 60 a cuestas, regresó a patear la pelota en la canchita de la primaria Héroes de Nacozari.

Pero lo más gratificante y emotivo para mí fue el hecho de ser parte del grupo de los galardonados y que me acompañaran mis hijos, que por los 90 todavía eran muy pequeños.

La actividad para los rucos del futsal del Info Humaya se tuvo que suspender por la pandemia. Si se llega a reanudar el torneo, con todo y mis 60 años a cuestas, estaré listo para defender la playera de mi equipo los Charoles. ¡ Claro que sí!

GRAN SALUDO. En los 20 años que tenemos jugando al futbol en los campos de la unidad deportiva Sagarpa han ido y venido desde jugadores hasta comerciantes y, por tal motivo, le mandamos un sincero saludo a Juan Enrique Gastélum Medina, el popular vendedor de accesorios para celulares.

El buen Juan Enrique, desde el 2009 no ha dejado de asistir jueves tras jueves para ofrecer sus accesorios y, de paso, tomarse unas chelas con toda la raza. Que no decaiga el ánimo, Juan, y si a usted le hace falta algo para su cel, no dude en apoyarlo.

REFLEXIÓN: El ser positivo te ayuda a ser mucho más eficiente en todo lo que hagas. La negatividad es el pensamiento que solo te nublará la mente.