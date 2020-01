El Pocho Guzmán con un gran corazón

Nos dejó impactado Víctor Guzmán, uno de los flamantes refuerzos del Guadalajara para la temporada que está por iniciar en el torneo mexicano de la Primera División, por lo que expresó en una entrevista en un programa deportivo. El Pocho Guzmán, que inició su carrera con el Rebaño Sagrado, en su exposición dejó en claro que es un joven al que todavía no se la ha subido la fama, que sigue conservando la humildad de la colonia en que nació en la ciudad de Zapopan, Jalisco, y en lo que menos piensa en estos momentos de su carrera es perder sus raíces. La mejor prueba de esa sencillez que tiene Guzmán es de que prefirió quedarse a vivir con sus padres, aunque tenga que viajar una hora para llegar al campo de entrenamiento de las Chivas y no quiso aceptar el departamento o casas que le ofrecía la directiva. Todavía fue más allá al revelar que construirá en el barrio que nació una cancha de futbol y dará vida a fundaciones para ayudar a la gente más necesitada. La verdad, pocas veces nos ha tocado escuchar de jugadores jóvenes que están cerca de convertirse en figuras y millonarios, que tengan una visión similar a la de Víctor Guzmán, porque se ha visto que cuando les llega el dinero a manos llenas nomás piensan en ellos y nadie más. Ojalá y que todo lo que dijo en la citada entrevista el Pocho lo convierta en realidad y que su acción sirva de ejemplo para otros jóvenes que van a llegar lejos en el futbol de paga y ayuden de la misma manera a sus colonias, lugares de origen y sobre todo a sus familias. Sí, pues que no sean tan malagradecidos porque conocemos casos de grandes y millonarios jugadores que han dejado en el olvido a su gente.

Recuerdos. Desde la ciudad de Torreón se comunicó con su servidor Mario Martínez Páez, quien fue uno de los destacados volantes del futbol de primera fuerza en los 80 y forma parte de esa generación que nació en 1960 y que en el presente año cumplirán los 60 abriles. Ante tan interesante evento, el Piochas Martínez se dio a la tarea de contactar a amigos de ambos sexos con los que convivió en su niñez y juventud, tanto en los niveles de primaria, secundaria, prepa y profesional. Para mi buena suerte yo también formo parte de esa feliz generación de la que habla Martínez y de la que me siento sumamente satisfecho por los grandes momentos que compartimos en aquellos años. En la actualidad todos los nombres que cita en su extenso documento Martínez, ya tenemos la vida hecha, con diferentes profesiones, con hijos y nietos y listos para entrar en el presente año al último tramo de nuestras vidas. A continuación citaremos los nombres de los jugadores nacidos en 1960 y que tuvieron una firme amistad con Mario Martínez. Ellos son: Gerardo Tostado, Alfonso Aceves, Víctor Alvarado, Miguel Ángel Torróntegui, Isidoro Uraga, Miguel Ángel Guerra Liera, Mauricio Avendaño, Jesús Zambrano, Óscar García, Francisco Javier Cano, Ignacio Duarte y Joel Félix Díaz. Servido, amigo Mario y gracias por considerarme en ese gran grupo de la generación de 1960.

Un sincero abrazo. Es el que le mandamos al destacado periodista inmortal del salón de la fama, Antonio Velázquez Zárate, debido a que su prestigiada columna “90 minutos” que trata temas de futbol cumplió 50 años de manera ininterrumpida. Sin duda, se trata de la publicación más añeja no solo de Sinaloa, sino también a nivel nacional, lo que comprueba el profesionalismo del columnista. Cabe destacar que su servidor tuvo la fortuna de iniciar la carrera en el periodismo deportivo al lado de Toño Velázquez en el Sol de Sinaloa y debo reconocer que es una pluma muy calificada por la forma en que desarrolla sus escritos. Aparte nuestras profesiones han estado muy ligadas a través de la práctica del futbol.

Muchas felicidades Velázquez Zárate y que Dios te permita muchos años más seguir con tan leído espacio deportivo.