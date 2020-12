El Rebaño Sagrado falló en su corral

Lo ideal en una liguilla que se juega a dos partidos es que el equipo local sepa aprovechar su condición y tome ventaja en el marcador global, para llegar sin tanta presión al duelo definitivo en calidad de visitante. Tal precepto no lo pudo cumplir el Guadalajara en su oportunidad, y a duras penas pudo conseguir una igualada de 1-1 ante el líder, León, que lo obligará a dar su juego perfecto el día de mañana si quiere llegar a la gran final del torneo Guardianes 2020 de la Primera División. La situación no se ve nada clara para las Chivas, porque todos sabemos que la fiera en su selva es un rival muy poderoso que domina a sus rivales gracias a la posesión de la pelota y su contundencia ofensiva. De tal manera que, por ese motivo, los analistas consideran que el León deberá resolver con acierto el juego de vuelta para acceder a la gran final, algo que se consideraría muy normal. Sin duda, la gran sorpresa sería que los tapatíos ganaran en el Nou Camp, lo que no ha sucedido en la presente temporada. Para que esto suceda, las Chivas tendrán que jugar un partido perfecto; además, su técnico, Víctor Manuel Vucetich, debe mandar a la cancha a todos sus caballos y proponer al frente, pero sin descuidar su retaguardia. Insistimos, el panorama no luce nada halagador para el Guadalajara, pero si el Puebla, con plantel más modesto, hizo ver mal a la fiera, las Chivas, plagada de refuerzos que le costaron una millonada, también podría hacer lo mismo.

EXPANSIÓN. En este circuito, los cuadros de Atlético Morelia y Mineros de Zacatecas se adelantaron en el marcador al ganar sus respectivos duelos de ida de la fase de cuartos de final. Los michoacanos vencieron como visitantes al debutante Coyotes de Tlaxcala con marcador de 2-0, que al parecer ya luce definitivo.En efecto, ya que para la vuelta, Tlaxcala necesitará ganar con una diferencia de tres goles como visitante y que no le marquen, algo que vemos muy difícil que suceda. Mientras que en el otro frente, los Mineros consiguieron una dramática victoria de 2-1 sobre Tampico Madero como local. A decir verdad, y pese a su raquítica ventaja, vemos muy complicado que Zacatecas pueda salir con vida de la cancha de la Jaiba Brava, ya que estos generaron muchas jugadas de gol que no pudieron concretar sus atacantes. Los Mineros tendrán que defenderse con propiedad si quieren conservar la mínima ventaja, primeramente, y luego tratar de sorprender con un contragolpe a Tampico, que seguramente desde el silbatazo inicial se lanzará a la ofensiva.

NORMAL. El boletín que envió a los medios de comunicación el club Dorados, en el que daba a conocer la salida del técnico David Patiño, se puede considerar como la medida más sensata y nada sorpresiva, porque los negativos números del despedido ya no le daban la menor opción de seguir al frente del equipo. Según el oficio, el Gran Pez ya analiza el perfil de varios entrenadores para ver quién es el indicado para llegar a la pecera; pero estamos seguros de que, por la austeridad que se vive en este deporte nacional, no será una contratación bomba, como las de antaño. Es más, no sería descabellado que se le diera la oportunidad en tan importante responsabilidad a Carlos Pinto, quien fue auxiliar de Patiño y todo un guerrero como jugador de los Dorados.

