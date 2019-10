El Tri inicia hoy en otro torneo chafa

La Selección Mexicana de futbol inicia esta noche su participación en otro torneo chafa inventado por la FIFA como la Liga de naciones de Concacaf, en el que obviamente nuestro representativo es marcado amplio favorito para alcanzar sin problemas los máximos honores.

Hoy lleva de oponente a Isla Bermuda en su propio y diminuto estadio que tiene capacidad para tan solo 8 mil aficionados, capacidad que no reúne el requisito mínimo que le exige la Federación Mexicana de Futbol a los clubes que militan en la Liga de Ascenso (10,000) para que puedan jugar en sus plazas.

El cuadro isleño conformado por jugadores en su mayoría aficionados está colocado en el lugar 186 del ranking mundial de la FIFA y todavía hay algunos comentaristas especializados en el futbol profesional que se atreven a asegurar que Bermuda va a ser un rival muy complicado para los aztecas que aparece entre los primeros 20 seleccionados más importantes del planeta.

Para nuestro gusto y con la alineación que le ponga el técnico del tricolor Gerardo Martino, deben salir airosos con relativa facilidad y con un marcador holgado. No vemos por dónde un cuadro caribeño tenga las armas para doblegar a los nuestros, aunque debemos tomar en cuenta que Bermuda viene de vencer a Panamá 2-0 en calidad de visitante.

Ahora bien, si el once mexicano llega a tener complicaciones, no será por la calidad del oponente sino por su propia displicencia para enfrentar a enemigos de tan poca jerarquía, pero ni hablar así está la débil zona en la que le tocó jugar a nuestro país, motivo principal por el que auguran que será muy complicado que México pueda ganar un campeonato mundial en breve tiempo.

Calma señores. Es la segunda vez que nos platican que delegados se paran como gallitos de pelea en una reunión semanal para tratar de intercambiar golpes, en actitudes que se deben calificar de reprobables, máxime que se trata de personas que ya rebasan los 60 abriles.

El caso más reciente acaba de suceder en el torneo Platino Plus de verano la semana anterior y en aras de no afectarlos en su persona mantendremos en el anonimato el nombre de los peleoneros, aunque podemos adelantar que quien inició la trifulca, la directiva le pidió que ya no asistiera y pusiera otro en su lugar.

La primera confrontación del mismo tipo se dio en los inicios de la Liga de los 60 y Más de los jueves en conocido restaurant, y los rijosos en la actualidad ya militan en la plus de los miércoles, lo que propició que el local le diera las gracias al circuito que tuvo que emigrar a otro sitio a realizar sus sesiones.

Calma rucos, el futbol es un simple juego y los piques que se dan en la cancha ahí deben quedar y no trasladarlos a un encono personal.

Por el bi. Definidos los cuatro equipos que irán por el título del torneo de verano Diamante y cuya ronda semifinal se jugará el sábado, de los invitados a dicha instancia el representativo de Grupo Fiscal Contable-Glez buscará convertirse en bicampeón. Los ahijados de Santiago “Chago” Ramos llevarán de oponente al debutante Deportivo Amigos del Venado en un duelo que luce explosivo por la velocidad de las líneas de ambos lados.

Los contadores no tuvieron problemas para arrollar a La Garrita 6-1 en la ronda anterior, mientras que el Venado sufrió al máximo para eliminar en penales a Costa Rica-Insecta. En el otro frente que también luce muy atractivo medirán fuerzas Deportivo Torrero y UAS. Le recomendamos estas dos batallas a celebrarse en la cancha tres de la unidad deportiva Sagarpa y sobre todo le pedimos a los actores que muestren disciplina deportiva.