El aficionado no debe sufrir tanto

A pesar de que se sabe que todo ciclo en la vida del ser humano tiene un inicio y un fin, todavía vemos que en el futbol profesional a nivel mundial sufren más los aficionados que los jugadores, que son sus ídolos, cuando se ven obligados a cambiar de playera.

Los dos casos más recientes de lo que estamos comentando son los de Sergio Agüero y Sergio Ramos, quienes luego de tener brillante paso por los renombrados clubes del Manchester City de Inglaterra y Real Madrid de España, sus salidas causaron enorme conmoción entre sus seguidores. El Kun Agüero de nacionalidad argentina fue uno de los goleadores históricos del cuadro inglés y su último juego con dicho cuadro se dio en la final de la Champions que perdieron ante el Chelsea.

Pero al parecer su salida del City le dolió más a sus aficionados que al propio jugador, ya que al siguiente día de perder el título, el Barcelona lo anunciaba como su flamante refuerzo para la próxima temporada. ¿Dónde quedó el amor que Agüero le tenía al Man City? Por lo que respecta a Sergio Ramos, quien ganó una infinidad de trofeos en 16 temporadas con el Real Madrid, se despidió del equipo en una conferencia que se realizó el jueves pasado.

Sin embargo, es del dominio público que la salida del líder de la defensiva y capitán del once merengue, obedeció a las discrepancias que tenía con el presidente del club Florentino Pérez. Ramos para continuar con los merengues pretendía un contrato por dos años más, a cambio de 12 millones de euros por temporada, pero la directiva solo le ofrecía uno y con menor salario, al considerar que el defensor el torneo anterior, que fue un fracaso para el Madrid, se la pasó lesionado. No dudamos de que por su calidad y experiencia, Ramos no batallará para terminar su carrera en otro club de importancia en el futbol europeo. Y por eso le aconsejamos a los aficionados que tienen a sus ídolos en diferentes equipos, que no sufran por ellos cuando les toca dejar a sus clubes, ya que los futbolistas conscientes de que este deporte es un negocio y de corta duración, de volada se ponen otra playera y a seguir ganando billetes.

MUY GRATO. La tarde del pasado jueves nos resultó más agradable de lo usual, porque tuvimos la fortuna de saludar a excelentes amigos que teníamos mucho tiempo sin ver.

Uno de ellos fue Óscar Gastélum, quien es el patrocinador de mi equipo en la Careada de los Jueves y ya tiene mucho tiempo radicando en la Ciudad de México. El Güero Gastélum que nos ratificó su apoyo, se irá de esta ciudad el próximo martes y por mientras seguirá conviviendo con la buena cantidad de amigos que tiene en Culiacán.

También tuvimos una breve charla y le dimos un fuerte abrazo a Ignacio “Morro” Altamirano, tremendo cañonero del equipo Eldorado de la división ultra y nos llenamos más de placer al saludar de nueva cuenta al popular Ramoncito Salazar, hermano del destacado médico Gustavo Salazar Quintero. Sí señores, fue una tarde muy agradable.

REFLEXIÓN: Casi siempre pensamos que las cosas pasan por algo, pero también hay cosas que por algo... no pasan.

