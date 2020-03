El colapso le pega también al amateur

Las reglas de prevención que se implementaron a nivel mundial en el deporte profesional para evitar la propagación masiva del coronavirus, también ya le pegó al sector de aficionados, y más concretamente al futbol y beisbol.

En efecto, ya que la Asociación Nacional de Ligas de Beisbol Infantil y Juvenil, así como el sector aficionado de la FMF, anunciaron la suspensión de sus respectivos torneos nacionales que estaban programados, cuando menos hasta todo el mes de abril.

Incluso, la primera e importante cancelación para el futbol infantil de parte de la FMF se dio desde la semana anterior, ya que en Culiacán se iba a celebrar el torneo Scotian Bank de la categoría Infantil.

Mientras que en el beisbol pequeño, en la semana de Pascuas se juegan en todas las categorías los nacionales de región y distritales.

Ahora falta saber si en el transcurso de la semana se oficializa la cancelación de las ligas municipales de ambos deportes a nivel Sinaloa.

La paralización de toda la actividad deportiva es una cuestión que le corresponde considerarla a la Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades municipales y estatales.

En el caso de los torneos de veteranos de futbol, cuya mayoría no están afiliados, es una situación que debe analizar cada uno de las directivas internamente y definir si paran o no, siempre y cuando no les cierren sus espacios deportivos.

En lo personal, consideramos que toda la medida preventiva en esta contingencia que se vive a nivel mundial es buena, pero tampoco hay que tomar el panorama con pánico y mucho menos pensar que el encierro en casa será la solución total al problema.

Eso sí, cada quien debe ser muy consciente de sus actos y tomar con seriedad el caos que está provocando el COVID-19 a nivel mundial y cumplir con las reglas de prevención que a cada rato se publican en todos los medios.

El primero. Los Mineros de Zacatecas, a tres fechas para que concluya el calendario regular del torneo clausura de la Liga de Ascenso, es el primero que tiene asegurado su lugar en la liguilla.

Los zacatecanos aseguraron se pase en la fecha anterior, luego de empatar 2-2 con el gris campeón Alebrijes para llegar a 21 puntos, sacándole una ventaja de 11 puntos al octavo lugar cuando ya solo quedan nueve por jugarse.

En el caso de los Dorados llegó a ocho fechas sin ganar, y de nueva cuenta confirmó que no sabe manejar las ventajas, ya que en casa tuvo abajo a Tampico y los visitantes le empataron con un penal en la recta final.

Sin duda se trata de una de las peores temporadas del Gran Pez y de su técnico, David Patiño, que podría convertirse en el primero que no gana un juego de rol regular en la historia de los sinaloenses.

Reflexión: No llenes tu cerebro de pensamientos negativos, porque no habría espacio para los positivos.

Pésame: Es el que le mandamos a Arturo “Curry” Angulo, delantero del equipo Despacho Torrero, por el lamentable fallecimiento de su hermano mayor Roberto. Las condolencias las hacemos extensivo para toda su familia. Ánimo, mi Curry.