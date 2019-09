El futbol mexicano es toda una locura

No paran las locuras en el futbol profesional de México, y la más reciente es el caso de Alfonso Sosa, el técnico más ganador de ascensos en nuestro país, quien además llevó a la máxima categoría al Atlético San Luis con dos temporadas perfectas, y en el presente torneo lo tenía bien colocado. Resulta que a la directiva no le parecieron bien algunas formas de cómo trabaja y decidieron cortarle la cabeza. Ya quisieran en estos momentos varios clubes de la Primera Nacional contar con los servicios de Sosa, y ni se diga de la mayoría de los clubes que militan en el Ascenso, pues el mencionado ha demostrado con hechos que es un tipo serio y muy profesional para dirigir. Sin embargo, con el Atlético San Luis, al que tenía con 11 puntos producto de 3 triunfos, 2 empates y 2 derrotas en el décimo lugar, la parte deportiva no fue la causa de su salida del cuadro potosino, sino de acuerdo a versiones, se debió a que no estaba utilizando a jugadores que la directiva si quería ver en la cancha, y nos imaginamos que fueron los que llegaron con etiqueta de refuerzos. Pero si de locuras se trata, los medios apostaban que no iba haber ningún valiente que se atreviera a tomar las riendas del desahuciado Veracruz, y ya la directiva anunció como a su nuevo técnico al exjugador Enrique López Zarza, quien tenía ocho años alejado de las canchas. Lo interesante es saber qué tipo de cláusula firmó con dicho club, a sabiendas que su dueño, Fidel Kuri, tiene un muy mala fama en estos menesteres, aunado a que es casi imposible que nadie pueda revertir la inercia de 34 partidos sin ganar que ya suman los Tiburones Rojos.

Niño bueno. Para aquellos que apostaban que René Aguilar Timonel de Club Verdes se iba a portar mal en la ronda semifinal de la Plus de los miércoles, luego de que la directiva falló en su contra en el duelo de la liguilla ante Deportivo Che Guevara, les salió el tiro por la culata y les tronó la quiniela, ya que Aguilar cumplió bastante bien deportivamente al caer 1-0 ante el campeón UAS-Talleres Monte Alto. Los pupilos del Mou Aguilar le jugaron un duelo al tú por tú a los universitarios, pero un gol en la recta final de Julián Medina mató sus esperanzas de llegar a la gran final. Eso sí, en la otra cancha se dio la gran sorpresa de la jornada, ya que Che Guevara, considerado el cuadro más débil de los cuatro, se dio el lujo de eliminar a Chivas en serie de penales, luego de empatar 1-1 en los tiempos normales. A los rojiblancos le pasó lo mismo que a Maco de la Liga de los 60 y Más, cuando los dirigía el Lolo Ibarra, ya que festejaron antes de ser campeones y eso les costó a los dos no llegar a sus respectivas finales. Por lo tanto, que le sirva esto a Chivas para reflexionar que no se debe minimizar a ningún rival, y menos cuando va de por medio el boleto a una batalla titular. Y si ya quedaron fuera Verdes y Chivas, que en el papel eran los equipos más viables para destronar a la UAS-Monte Alto, entonces el panorama se amplía para los universitarios de ser bicampeones. A menos que Che Guevara diga lo contrario el próximo miércoles y dé el bombazo del año en el cierre de este circuito en honor a Martín Rodríguez Rochín.

Gustazo es el que nos dio saludar y abrazar personalmente, la tarde del pasado miércoles en los campos de Sagarpa, a los destacados futbolistas Jesús Abel “Bolichis” Félix y Óscar “Pochole” Beltrán, quienes se recuperan muy bien de sus respectivas enfermedades. Los dos lucen con menos peso, pero con muy buen ánimo. Todo para adelante amigazos.