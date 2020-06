El futbol mexicano es una gran botana

Siempre se ha sabido que el futbol profesional de México es manejado a su antojo por los propios dueños de los clubes. Ellos hacen y destrozan acuerdos. Permiten los dobles contratos. Sus finanzas no son nada claras y encarecen a los jugadores como si se tratarán de un astro al nivel de Lionel Messi. La liga de la Primera División aprovechó la contingencia sanitaria que se vive a nivel mundial para convertir el circuito en una verdadera botana por las decisiones tan alocadas que están tomando.

La venta y cambios de franquicia están a la orden tanto en la máxima división y la desaparecida Liga de Ascenso, dizque para terminar con la multipropiedad. Los dueños en su asamblea del pasado martes, en la que se fijó el 24 de julio para iniciar el nuevo torneo, decidieron regresar el repechaje en su sistema de competencia y en lugar de avanzar 8 a liguilla serán 12. Una verdadera pachanga que ni en los torneos de aficionados sucede.

Cierto, esto es una cachetada guajolotera para el aspecto deportivo, pero también entendemos que los dueños de clubes lo que quieren es tener más encuentros, con el fin de tratar de recuperar la gran cantidad de millones de pesos que se han perdido por el paro de la liga que ya tiene tres meses. Los especialistas del futbol de paga se le fueron con todo a la Federación Mexicana de Futbol, pues consideran que el repechaje solo vendrá a fomentar la mediocridad en la cancha. Son dos puntos de vista encontrados, pero que tienen cierta justificación del porqué se tienen que tomar decisiones, que para muchos no son las más correctas.

Bajo este nuevo formato, la parte inconforme no concibe que un equipo que califique en el doceavo lugar con una mínima cantidad de puntos, tenga los méritos deportivos para ser el campeón de la temporada.

Sin embargo, los empresarios están visualizando la liguilla como un buen panorama de negocio, aunque tengan que sacrificar la parte deportiva, ya que ellos necesitan lana para poder sobrevivir y las transmisiones de televisión entre más partidos difundan más serán las ganancias para los equipos. Por lo tanto, que nadie se sienta sorprendido, porque a como está de complicada la situación del futbol de paga en estos momentos, podrían los directivos seguir sacando de la manga novedades de risa antes de que inicie la nueva temporada.

