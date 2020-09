El gol es el que alegra a la afición

Somos de la idea que preferimos ver un partido profesional sin ser bien jugado que tenga muchos goles, a disfrutar uno de mejor orden táctico pero que al final de los 90 minutos termine con una igualada a roscas. Esa es mi postura que defiendo en calidad de puro aficionado y creo que la mayoría de los que van a los estadios llevan la intención de que se den muchas anotaciones, y si son de sus colores, pues mucho mejor todavía. La gente común y corriente, en lo general, no se fija si su equipo juega bonito, regular o feo, lo que le interesa es que gane a como sea, y no las formas como lo hizo. En cambio, esa función de analizar y desmenuzar el accionar de los clubes le corresponde a los especialistas, quienes ven con otra visión muy diferente la forma en que jugaron, tanto el ganador como el perdedor. Por tal razón, vamos a felicitar a los equipos de Puebla y Querétaro, que son de los considerados de media tabla para abajo y sin posibilidades de ser campeones en el presente torneo Guardianes 2020, por el gran partido que brindaron la noche del pasado viernes, que finalizó con empate de 3-3. Nos gustó la forma en que se ofendieron mutuamente a lo largo de los 90 minutos pues, con todas sus limitaciones técnicas y tácticas, fueron capaces de divertir a los aficionados, además de marcar goles de una gran calidad. Sin duda, este tipo de encuentros deberían darse más seguido en la Primera División, porque se confirma que el gol es la máxima emoción de este deporte; y cuando son de buena manufactura, más los disfruta el aficionado. Además, este choque entre gallos blancos y camoteros sirvió para aliviar un poco el mal sabor de boca que un día antes nos había provocado el malísimo choque entre Pachuca y Toluca, que finalizó con una igualada a ceros. Sean bienvenidos juegos así: que sean peleados, entretenidos y de muchos goles. Vamos a ver si el llamado clásico joven de esta tarde-noche se le acerca un poco o supera lo que hicieron en la cancha los modestos Puebla y Querétaro.

NO VALIÓ. Nos llegó el run run de que no valió la premiación que hizo la directiva de la Liga de Primera Fuerza en días pasados, para dar por terminada la temporada 2019-20, que se vio paralizada por el coronavirus, debido a que varios equipos se inconformaron y metieron una apelación a la Comisión Disciplinaria de la Asociación Estatal, solicitando la celebración de una liguilla y sacar al campeón deportivamente. Luego de las investigaciones realizadas por el máximo organismo, encontró que la liga mayor de Culiacán había incurrido en anomalías administrativas y ordenó que se juegue la liguilla en cuanto las autoridades den luz verde para reanudar el futbol en Culiacán. En lo particular, nos pareció muy acertada y justa la medida del organismo rector del futbol sinaloense, pues sentimos que un campeonato de liga se debe definir en una cancha y no en la mesa. Por cierto, ya que estamos con este tema, la Afoesac lanzará el día de mañana su convocatoria oficial para la edición 2020-21. Ya será cuestión de cada municipio si decide terminar sus temporadas que fueron frenadas por la pandemia o comienzan la nueva. Sabemos que municipios como Ahome ya tienen hasta listas sus carpetas para afiliarse a la nueva edición del balompié de Sinaloa, en prueba de que es uno de los que mejor trabaja en el renglón administrativo.

PÉSAME. Es el que le mandamos con toda sinceridad al aguerrido jugador Flavio Guerrero, del equipo Combinado de la Liga Intersemanal de los Miércoles, por el lamentable fallecimiento de su mamá, doña Lucía Sainz Espinoza, a los 85 años. Ánimo, mi Flavio, y pronta resignación para tan duro golpe. Descanse en paz doña Lucía.