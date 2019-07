El mejor futbol de Chivas debe darse ante los Tigres

Coincidimos con todos los especialistas en futbol profesional, que Chivas dio su mejor versión durante 65 minutos frente al Atlético de Madrid en todo lo que va de su pretemporada y primera jornada del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX de la Primera División nacional. Sin embargo, sentimos que su mejor juego debe aflorar en toda su magnitud este fin de semana, cuando se enfrente al campeón. Ahí es donde queremos ver el real accionar del Guadalajara, que demuestre que no es tan malo como se vio en los partidos amistosos que disputó el domingo pasado ante Santos, que los goleó 3-0. El once que comanda Tomás Boy ya debe acomodarse bien en la cancha con todos los refuerzos que adquirieron para la presente temporada y dejarse de hacer experimentos. Ante Tigres tiene que mandar a la cancha a lo mejor que tienen en la nómina, pues tiene la obligación de ofrecer un buen encuentro y conseguir un marcador positivo, si tomamos en cuenta que es de los cuadros que lucha por no descender. La contienda no luce sencilla para el Rebaño Sagrado, ya que enfrente tendrá al monarca de la edición anterior y que de paso tuvo un buen arranque al vencer a Morelia con un tanteador de 4 por 2. Reiteramos, las Chivas se vieron mucho mejor ante el Atlético de Madrid con el que igualó 0-0, pero sentimos que su rival en turno anda mucho mejor enchufado y con más ritmo que los españoles, lo que cual indica que Chivas necesita dobletear su esfuerzo si aspira a conseguir su primera victoria de la temporada.

Competencia. Es la que el futbol quiere darle al boxeo, ya que en el deporte de los golpes es muy común que a cada rato se den peleas de campeonato por el motivo que sea en todos los pesos y sus respectivas asociaciones. Incluso, hay combates por cinturones en los cuales los protagonistas no llegan ni a las 10 peleas profesionales. Pues bien, en el futbol de paga ya casi se está dando lo mismo y en concreto entre las ligas de México y la MLS, ya que acaban de sacar el calificado torneo molero, League Cup en la que participan cuatro clubes de cada lado y cuyo principal interés para los mexicanos es recolectar dólares, y para los gringos mejorar la imagen de su torneo y su nivel competitivo. Por lo pronto en los dos primeros duelos que se jugaron el pasado martes dividieron triunfos. El Galaxi dejó fuera de combate a Tijuana en penales, y Cruz Azul superó 2-0 a Chicago Fire. Anoche jugaron América y Tigres y esperamos que hayan salido con los brazos en alto. Y todo parece indicar que el título de este evento le corresponderá a un cuadro azteca, como ha sucedido con frecuencia en el torneo de campeones de la Concacaf.

Buena tarde. Es la que pasamos el martes anterior en la granja acuícola de la laguna de Batauto, ubicada adelante de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, propiedad del ingeniero Santos Ríos Avendaño. Fuimos invitados a ese lugar por Sergio Arellano y al grupo se integraron Raymundo “Chachazo” Padilla, Felipe “Mudo” Armenta, Agustín “Chivero” Cansdales y Felipe “Venadito” Ojeda pura raza brava de la Careada de los Jueves, quienes fueron muy bien tratados en ese lugar en el que se produce camarón de buena calidad. Santos Ríos nos comentó que ya tiene 25 años metido en este negocio de la acuicultura del que se siente muy orgulloso y satisfecho por lo que representa para la economía nuestro estado. Todo el grupo que visitamos la granja quedamos muy agradecidos por las atenciones que nos brindaron y quedó en pie otra invitación para próxima fecha. Muchos saludos, ingeniero Ríos Avendaño.