El primer serio revés del Piojo Herrera

Muchos tratarán de justificar el primer fracaso deportivo de Miguel Herrera como técnico de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, luego de quedar eliminado en la Leagues Cup ante el Seattle Sounders, basado en el hecho de que tan solo lleva tres juegos dirigiendo a los felinos en la Liga MX. Sin embargo, creemos que, al Piojo Herrera, la directiva de los norteños le dejó una buena base de jugadores de la edición pasada y nada más le hace falta que sus nuevos refuerzos se adapten, por lo que la cueriza de 3-0 que recibieron en la cancha del Sounders fue un duro golpe para la imagen de club grande y poderoso que quieren darle a Tigres.

Cierto, los felinos batallaron mucho con Ricardo Ferretti para conseguir un título de tipo internacional, y cuando lo consiguieron, se ganaron el derecho de ir al Mundial de Clubes, en el que perdieron la final ante el Bayern Múnich, pero dando un gran duelo. En cambio, en la nueva era con el Piojo Herrera, el cuadro del universitario de Nuevo León quedó eliminado en la fase de cuartos en un torneo de los llamados “moleros”, entre equipos de la Liga MX y MLS, cuyo principal fin es recolectar dólares, pero en el cual iba de por medio la imagen de Tigres, la cual con este tropezón deportivo quedó muy dañada. Para nuestro gusto, los clubes considerados de los mejores del torneo mexicano deben ganar hasta en las canicas, y al parecer Miguel Herrera todavía no le ha podido inculcar esa mentalidad a sus nuevos pupilos.

CONTRASTES. Sinceramente, nos causa cierta melancolía al ver la tristeza que generó a sus miles de aficionados que tenía en España el astro Lionel Messi, tras su salida del Barcelona, algo que al parecer no le sucedió así a él, ya que de volada llegó a su nuevo club París Saint-Germain y aseguró que es el equipo que llena todas sus expectativas como jugador. ¿ A poco en Barcelona no? Además, la Pulga Messi provocó que se desatara la emoción de los hinchas del PSG, quienes serán los que ahora disfrutarán la magia del argentino y, por ende, sentimos que la afición blaugrana ya no debe sufrir tanto por su ausencia. Y sí, el club parisino de golpe y porrazo ya es el centro de atención a nivel mundial, porque armó un verdadero trabuco, que estará obligado a dar títulos a partir de ya, bajo la batuta de Messi. Sin duda, el más obligado es el de la Liga de Campeones de Europa, que se les ha escapado de las manos en los últimos dos años.

FELIZ VIAJE. Es el que le deseamos con toda sinceridad al doctor y excelente amigo Alfonso Gárnica, ya que esta mañana viaja a Tequesquitengo, Morelos, para tomar parte en un congreso nacional de homeopatía.

Sin duda, parte de los temas que se analizarán en dicho curso estarán relacionados con la enfermedad de moda: el coronavirus.

Cabe mencionar que Gárnica Silva, en sus tiempos libres que le deja su profesión, los dedica para convivir en las cáscaras del grupo de los Superhéroes y, la verdad, su presencia es muy valorada. Lo mejor para ti por tierras morelenses, doctor Gárnica.

REFLEXIÓN: El pasado muere, el presente vive, el futuro es vida y la vida sigue.