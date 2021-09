El que es gallo donde sea canta

Los refranes populares son parte de nuestra cultura y en ocasiones suelen encajar a la perfección con grandes figuras de diferentes profesiones, como este del titular de hoy que le queda como anillo al dedo al portugués Cristiano Ronaldo. Sí señores, CR7 debutó ayer con el Manchester United y lo hizo a lo grande al marcar un par de goles en la amplia victoria de 4 por 1 sobre el Newcastle.

Cristiano regresó al estadio Old Trafford 12 años después, para iniciar su segunda etapa como jugador del Manchester United, además, su presentación ante sus propios aficionados fue sensacional. Pese a ser considerado un jugador veterano que está en la recta final de su brillante carrera, el temible delantero portugués sigue mostrando su letalidad frente a las porterías enemigas. Y no dudamos que CR7, durante el tiempo que dure en la liga inglesa, siga rompiendo marcas como lo hizo en sus inicios con el Manchester y luego con el Real Madrid de España y la Juventus de Italia. En suma, Cristiano Ronaldo es uno de los grandes goleadores del futbol mundial.

POR FIN. Tuvieron que pasar ocho jornadas para que los equipos de Juárez y Tijuana, consiguieran su primera victoria en el torneo profesional de nuestro país, luego de imponerse a Cruz Azul y Santos Laguna con idéntico pizarrón de 2 por 1, respectivamente. Sin duda, triunfos de puro oxigeno para ambos cuadros que están en los últimos lugares de la tabla y con pocas probabilidades de aspirar a mejores cosas.

Pero para Juárez el hecho de ganarle al campeón Cruz Azul debió ser muy motivante para todo el plantel, porque son pocos los cuadros que pueden darse el lujo de superar a los celestes.

En la frontera los Xolos de Tijuana dieron la campanada, tras quitar el invicto con un polémico tiro penal que fue marcado a su favor en tiempo agregado, mismo que anotó Miguel Sansores.

En las varias repeticiones que pasaron de la jugada, no se aprecia la falta del defensor de Santos sobre Cortizo de Tijuana, pero el silbante Luis Enrique Santander nunca fue llamado del VAR, que curiosamente coordinaba el culichi César Arturo Ramos Palazuelos.

Sin embargo, antes de definirse el gane a favor de Xolos, ambos cuadros protagonizaron un intenso duelo de ida y vuelta, y para nuestro gusto el empate hubiera sido el mejor premio para los dos.

SE ANIMAN. Ante la notable baja de contagios de covid-19 en todo el estado de Sinaloa, los jugadores de mayor edad (68 años) determinaron salir de sus cuevas y reunirse la próxima semana para reactivar el torneo Ultra Plus. Los chavorrucos se juntarán el próximo martes en el local del popular Cruz Humberto ‘Capi’ Rubio, y la verdad nos dará mucho gusto ver patear de nuevo la pelota a los jugadores más vetarros de la localidad.

REFLEXIÓN: Aquello que no trae calma y serenidad a tu vida, déjalo atrás. No hay precio más caro que no ser feliz.