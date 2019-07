El tiburón llegó a 28 juegos sin victoria

Los Tiburones Rojos del Veracruz acaban de establecer la marca más larga de juegos sin ganar de manera consecutiva (28) en la historia del futbol mexicano de la Primera División. Desde luego se trata de un logro nada envidiable y que viene a confirmar el pésimo accionar deportivo que ha tenido el cuadro jarocho, que sigue en la máxima división gracias a que su dueño, Fidel Kuri, pagó la multa establecida por la FIFA para no perder su categoría. En su debut en la presente temporada los escualos jugando como locales y con una muy buena actitud pudieron conseguir una igualada de 3-3 frente a los Tuzos del Pachuca, resultado que les sirvió para cortar una negativa racha de ocho descalabros en fila y que de paso les permitió comenzar a ponerle números a su cociente.

Para que tenga una idea más clara del tan mal paso que ha tenido el Veracruz en la máxima división, no ganan un encuentro desde el mes de noviembre del año pasado, cuando derrotaron en calidad de locales a Xolos de Tijuana con el mínimo de 1-0.

Lo agradable en su inicio en el torneo Apertura 2019 es de que el equipo, bajo el mando del experimentado entrenador Enrique Meza, mostró otra cara muy diferente en comparación con los Tiburones del torneo pasado, y que cuando menos podría servirle para ser un rival más competitivo.

Pero su racha negativa de 28 encuentros ahí está y podría seguir creciendo conforme avance el calendario regular, a menos que “El Ojitos” Meza le encuentre muy pronto una alineación ganadora con el tiburón rojo.

QUERELLA. Apenas se han jugado dos jornadas en el torneo de verano Platino Plus y la directiva que encabeza Juan Francisco Páez Rivera ya le llegó la primera protesta, cuyo fallo se dará a conocer en la reunión semanal del próximo martes.

Resulta que la UAS se impuso a Deportivo Che Guevara con un amplio marcador de 5 goles contra 0, pero los vencidos se percataron de una anomalía administrativa en la que incurrió su rival y decidieron asentarla en la cédula del encuentro y la ratificaron en la junta.

Al parecer la directiva le permitió jugar a los universitarios con una lista que ellos le proporcionaron firmada y sellada, pero frente al Che Guevara presentaron otra diferente, y eso fue lo que propició que los deportivos asentaran su inconformidad ante el circuito.

De tal manera que si efectivamente así sucedieron los hechos, en nuestra opinión muy particular, es casi un hecho que la UAS perderá los tres puntos en la mesa y sumará su segundo tropiezo en fila, si recordamos que en la primera fueron vapuleados por el campeón, UAS-Anco Marcio Medina.

PESADO ROL. Ya quedó definido el calendario de la Copa Monterrey que se jugará los días 17 y 18 de agosto en aquella ciudad, mismo que nos parece pesado, porque los jugadores de los seis equipos participantes tendrán que jugar una doble jornada por día. En la primera jornada del sábado, Monterrey vs Morros Dream Team de Phoenix (9:30), campo uno; Culiacán vs Universidad de Monterrey (9:30), campo dos, y La Cruz de Elota vs Ciudad Victoria (11:00), campo uno. Fecha dos: Monterrey vs U de Monterrey (9:30), y Culiacán vs Ciudad Victoria (13:30), campo dos, y en el campo uno La Cruz vs Phoenix (11:30). El domingo 18 de agosto se jugará la ronda semifinal y final y luego se dará paso a la ceremonia de premiación.