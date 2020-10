El tricolor tuvo una buena cascarita

Se daba por descontada la victoria en la reaparición de la selección mexicana luego de 10 meses de inactividad, por lo que se puede considerar como algo de rutina su triunfo de 3 a 0 sobre su similar de Guatemala. Realmente el interés por este juego era ver cómo se miraban ante un rival tan débil los nuevos jugadores convocados y apuntados como el futuro del tricolor.

Sin embargo, de eso nada pasó, ya que el técnico Gerardo Martino mandó a la cancha, para iniciar el cotejo ante los guatemaltecos, a elementos que ya están muy vistos con el seleccionado mexicano. Para nuestro gusto y por el rival en turno se prestaba para que comenzaran a mostrarse prospectos como Santiago Giménez y Fernando Beltrán, quienes están luciendo en la Liga MX con sus clubes Cruz Azul y Guadalajara, pero uno jugó pocos minutos y el otro nada. Esto quiere decir que si las promesas del fut azteca no tuvieron la oportunidad de ver acción en una cáscara ante un oponente tan fácil como Guatemala, menos serán tomados en cuenta para enfrentar el próximo miércoles a Holanda, que será un rival de mucha más exigencia para los nuestros. Y todavía más sorpresivo resultó el hecho de que el delantero José Juan Macías, a quien ya lo ven en Europa, y sustituto de Javier Hernández en el ataque del tricolor, el Tata Martino no le dio un solo minuto de juego frente a Guatemala y ni lo convocó para el choque ante los holandeses. Algo no anda bien entre JJ Macías y el técnico del Tri.

MISMO MAL. Los cuadros de Dorados y Atlético Morelia que se enfrentaron el pasado miércoles cojean de la misma pata al no saber ganar como locales en la presente edición de la Liga de Expansión. Ambos llevan una similar cantidad de guarismos y la mayoría es producto de un par de triunfos fuera de sus canchas que les redituaron ocho unidades

Pero en sus respectivos reductos los dos son muy improductivos, pues todavía no ganan y eso no es nada bueno para un club que tiene la obligación de ser fuerte en su cueva.

CONTRASTES. Este párrafo se lo vamos a dedicar a dos excelentes amigos que gran parte de su vida la hicieron en la vecina sindicatura de Aguaruto. Uno sigue entre nosotros y el otro lamentablemente se nos adelantó en el viaje sin regreso.

Primero le vamos a mandar un fuerte abrazo al profesor Ismael Alvarado Orozco, tesorero de la Liga de la Careada de los Jueves, ya que hoy festeja su cumpleaños 68. Lo mejor para usted, profe Yerri, hoy y siempre.

Luego queremos recordar con gran cariño a Miguel Ibarra Bernal, miembro de esa conocida familia de Aguaruto, quien el pasado 29 de septiembre cumplió 62 años y un par de su triste partida. El gran Miguelito año con año nos invitaba a su festejo en el puro aniversario de nuestra ciudad capital.

REFLEXIÓN. Una amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que aunque no las ves, las llevas en el corazón.