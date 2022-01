El tuzo tuvo un buen arranque

audima

Las cosas buenas que se hablaron de Guillermo Almada previas a su debut con los Tuzos del Pachuca se comenzaron a hacer realidad, con esa victoria de 2 por 0 frente al Atlético de San Luis en el arranque del torneo de Clausura 2022 de la Liga MX.



El triunfo de los hidalguenses se agranda todavía más por el hecho de que lo consiguieron en calidad de visitantes, algo que no sucedía así la temporada anterior, por lo cual se puede decir que ya se comenzó a sentir la mano de su nuevo entrenador.



Incluso hasta en el aspecto individual se notó la motivación entre los Tuzos, ya que su atacante Nicolás Rangel se apuntó los dos goles, para darle los tres primeros guarismos a sus colores.



Cierto, esto apenas comienza y sería muy prematuro asegurar que el Pachuca será uno de los firmes candidatos al título, pero siempre será mejor iniciar ganando, porque así se puede trabajar sin tanta presión.



En el caso de San Luis obviamente se trató de un mal comienzo y su técnico tendrá que trabajar intensamente, para buscar ese equilibrio que le permita competir contra sus rivales, porque si no sabe ganar como local, más difícil va a ser que lo haga de visitante.



UNIÓN. Es la que mostraron las ligas de veteranos de Culiacán, ya que decidieron suspender su jornada sabatina de hoy, ante el aumento de contagios de covid-19



Los circuitos Platino, Plus y Ultra paran sus acciones el día de hoy y en la reunión semanal de la próxima semana decidirán si mantienen la misma medida.



A media semana también se suspendió la cartelera de los torneos de los jueves y 60 y Más, todo en aras de salvaguardar la salud de los jugadores y sus familias.



Sin embargo, no le extrañe que continuará la actividad futbolera de las cáscaras y más con ese llamado grupo de los superhéroes que nunca han parado desde que inició la pandemia en el 2019.



No los criticamos porque es una decisión muy propia que sigan disfrutando del futbol, pero cumpliendo con el protocolo de salud.



MAL AÑO. Así se puede calificar el que tuvo el año anterior y en el inicio del presente el equipo Deportivo Amigos del Venado al perder las tres finales que disputó.



En el 2021 lo vimos caer en las batallas titulares de las categorías Oro, Máster y Diamante, y en este 2022, el miércoles pasado, cayó de nuevo ante Deportivo Sergio Torres, en la final de la Liga Intersemanal.



Ni hablar, veremos si las cosas son mejores para el Venado en lo que resta del año.



REFLEXIÓN: No te rindas porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento.