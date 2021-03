Emocionaron los Guerreros y Juárez

De los tres juegos que se disputaron el domingo pasado para cerrar la octava jornada del torneo Clausura 2021 de la Primera División, sin duda, el que protagonizaron Santos y Juárez se llevó las palmas por el cierre tan emocionante que tuvo; mientras que el de Chivas-Pumas y Monterrey-Tijuana se deben calificar de regular hacia abajo.

En Torreón, los Guerreros tuvieron abajo 3-0 a Juárez, pero los fronterizos revivieron en el segundo tiempo para presionar y acortarle peligrosamente la distancia al Santos, y hasta cerca estuvieron de conseguir la igualada. Esto fue lo que le dio el mejor sabor a este partido, ya que los locales desde muy temprano tomaron ventaja de 2-0 sobre un inoperante equipo de Juárez en la presente mitad, y cuando menos por su brava pero tardía reacción, pudieron dejar un marcador más decoroso.

Antes nos tocó ver el choque entre Monterrey y Tijuana y volvemos a reiterar que, pese al supuesto trabuco que tiene la pandilla, no nos gusta el futbol que practica y en donde todavía no vemos la mano de su nuevo técnico, Javier Aguirre. La única novedad, así la consideramos, es que Aguirre sí le da más oportunidad de jugar al delantero holandés Jansen, algo que no pasaba con su otro entrenador, Antonio Mohamed.

Pero de ahí en fuera, vemos un juego poco vistoso y de baja calidad de los norteños, que además baja notablemente su ritmo de juego en los complementos y sufre para asegurar los triunfos. Tijuana, que lo apretó con todo en la segunda mitad, le sacó con justicia el empate de 1 por 1. La cartelera dominical se redondeó por la noche con el match entre Chivas y Pumas, y los tapatíos tuvieron que venir de atrás para vencer a unos mansos gatitos con pizarra de 2 por 1. Para el Guadalajara lo mejor fueron los tres puntos para llegar a 10 y colocarse en el décimo escalón, pero todavía les falta trabajar mucho para ser considerados aspirantes a la corona. Y de Pumas podemos afirmar que el menos culpable del terror que está viviendo este club, luego de llegar a la final, es su técnico Andrés Lillini, sino su directiva que le desmanteló el buen equipo que tenía el torneo anterior, y por las ventajas que brinda, es muy probable que no le alcance ni para calificar a la repesca.

DIFÍCIL. Cierto, los Dorados ya tienen acostumbrados a sus seguidores a los malos resultados en la presente edición de la Liga de Expansión, pero deseamos que sus jugadores vayan con otra mentalidad y puedan superar en su propio patio. La tarea no luce nada sencilla para el Gran Pez, sin embargo, creemos que todavía hay tiempo para que puedan despertar y mejorar su pésima posición en la tabla. Los milagros existen, claro que yes.

GUSTAZO. Aunque el encuentro fue muy breve, la verdad nos dio mucho gusto volver a saludar en los campos de Sagarpa a Agustín ‘Kinina’ Sánchez Michel, destacado jugador de basquetbol de la vieja guardia de Eldorado y aficionado de hueso colorado del futbol. Que sigas muy bien, amigo Agustín, y te mando otro fuerte abrazo.

