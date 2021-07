En la Euro también habrá final soñada

Pese a que la definición del duelo entre Inglaterra y Dinamarca tuvo un final muy polémico por el penal que se marcó a favor de los ingleses en tiempo de compensación, con el cual se decretó el pase a la final a favor de los locales, se cumplió el pronóstico de la final soñada de la Eurocopa de Naciones.

En efecto, porque el domingo los cuadros de Italia e Inglaterra, los que desplegaron el futbol más consistente, serán los protagonistas de la gran final de este evento que ha resultado de un alto nivel competitivo y un espectáculo de primera para los aficionados.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero obviamente la forma en que ganó Inglaterra en el histórico estadio de Wembley provocó que la polémica se desatara en los programas deportivos e incluso hubo hasta aseveraciones de que el árbitro llevaba la consigna de favorecer a los ingleses. Sin embargo, los que tuvimos la dicha de ver este partido antes de su desenlace, creo que se trató de uno de los más vibrantes de toda la Eurocopa y con un ritmo frenético por parte de los dos lados. Por lo cual, consideramos que Inglaterra fue un merecido vencedor.

Desde luego, también debemos reconocer el gran esfuerzo y entrega que mostraron los jugadores de Dinamarca, que nunca fueron menos en la cancha y dejaron hasta la última gota de sudor a pesar de quedarse con un hombre menos en los tiempos extras. Ahora hay que prepararnos para disfrutar el próximo domingo el duelazo que seguramente nos brindarán Inglaterra e Italia. Luego de ver su desempeño, sentimos que cualquiera puede llevarse la copa.

Para que vaya calentando el ambiente, un día antes, la selección de México iniciará su participación en la Copa Oro al medirse a Trinidad y Tobago, rival que se presta para que el representativo mexicano se luzca ante sus paisanos que radican en la unión americana.

SIEMPRE NO. La Federación Mexicana de Futbol sigue demostrando que es un organismo autoritario y promovedor de las injusticias deportivas al impedir que Irapuato, que merecidamente se proclamó campeón de la Liga Premier, pudiera formar parte de la Liga de Expansión para la próxima temporada. Según la FMF, un organismo auditor externo que investigó a la trinca fresera y a otros dos clubes no contaban con la suficiente claridad en su finanzas para que les dieran su certificación. En cambio, vemos que, sin utilizar el mismo procedimiento, ya le dieron cabida a un club filial de los Rayados del Monterrey, por lo que se confirma que papá Federación y la Liga MX deciden por conveniencia quién entra o no, sin importar lo más mínimo que los jugadores que con tantas penurias y sacrificios se ganan los títulos en la cancha, tienen que seguir en la misma división, como ya le pasó también a los Alteños de Tepatitlán en el circuito de Expansión. Es increíble lo que pasa en el torneo mexicano, al que quieren ubicar como una de las mejores 10 ligas del mundo, cuando su principal aberración es la de haber desaparecido el ascenso y descensos por los próximos cinco años.

MUY MACHO. Así se vio el delantero mexicano José Juan Macías en su presentación como nuevo refuerzo del club Getafe, de España, al afirmar que va a marcar muchos goles, cuando ni siquiera todavía se sabe si podrá ser titular, pues se dice que el cuadro comandado por Míchel cuenta con varios artilleros de buena calidad. Pero bien, dicen que el prometer no empobrece, y J. J. Macías debe demostrar su calidad en la cancha y no con saliva.

REFLEXIÓN: Quien te impide crecer criticando todas sus acciones, es aquel que quiere que seas como él.

Síguenos en