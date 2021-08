Es un lujo vestir la playera Águila

Son muchos los futbolistas profesionales de México y de otras ligas del continente americano, que sueñan con jugar con el Club América uno de los más grandes de la Liga MX, pero son pocos los que se pueden dar ese honor. Entre ese selecto pelotón que ha tenido el gusto de portar esa playera, se vino a sumar el culichi Mario Osuna Pérez Nuñez, cuya diosa fortuna estuvo de su lado para firmar con el cuadro de Coapa por seis meses. En efecto, ya que al Mono Osuna se le terminó el contrato con Mazatlán y para la presente temporada ya no entró en los planes y quedó como jugador libre. De tal forma que las puertas del América se le abrieron al sinaloense, gracias a la desafortunada lesión de la promesa Santiago Naveda, quien juega en la misma la posición de Osuna y era el suplente del contención titular Pedro Aquino. De tal manera que ambas partes salieron ganando. Por un lado el club que no tuvo que pagar un solo cinco por la carta de Mario Osuna y solo se arreglaron con lo del salario y se hizo de un jugador de experiencia y buena calidad. Mientras que el Mono Osuna se benefició en lo deportivo al llegar un club grande y solo faltará ver si será tomado en cuenta por el técnico Santiago Solari. Muy aparte de que sea titular o no, el simple hecho de que Mario forme parte de tan prestigiado club, los culichis debemos sentirnos orgullosos y ojalá el tiempo que dure ahí sea lleno de éxitos.

Ahora bien, es bueno añadir que será difícil que otro sinaloense pueda igualar todo lo que logró alcanzar en el América, el lateral derecho Paúl Aguilar, quien jugó 11 temporadas y en varias fue titular indiscutible campeón, líder y capitán del equipo. Sin embargo, también se debe reconocer que su salida de dicho plantel no fue nada agradable y en la actualidad está registrado con los Bravos de Juárez.

RECUERDO. Cada vez que vemos una foto de equipos en las redes sociales y más si se trata de una que tiene muchos años, tratamos de indagar entre los mismo integrantes en que evento participaron. La última imagen que nos llegó data del año de 1998 y el juego se realizó en la cancha de Ciudad Universitaria, con motivo del festejo del 30 aniversario de la agencia Notimex, organizado por el finado Jorge Medina Viedas, exrector de la UAS. En aquel entonces el cuadro de los locales se enfrentaron al campeonísimo Chivas de veteranos y ganaron con marcador de 3 goles contra 1, y fue sancionado por el destacado exarbitro internacional y muy polémico Bonifacio Nuñez, pero cabe aclarar que en el primer juego que disputaron en Guadalajara, el chiverío se impuso 8-0. A continuación le proporcionamos la lista de los jugadores que aparecen en dicha foto: Gustavo Rojo Rodríguez, Elías Mejía López, Moisés Salas Osuna, Marco Antonio Medina Barraza, Benjamín Castro, Ricardo Gámiz Soto, César Manolo Ochoa, Manuel Macías Aguayo y Jorge Medina Viedas (finado).

FUERTE ABRAZO. Es el que la mandamos y lleno de solidaridad a los hermanos Daniel y Salvador Ramos Gerardo y lo hacemos extensivo a toda su familia, por el fallecimiento de su padre, don Beneberto Ramos López, a los 88 años. Con Dany y Chava tenemos el gusto de compartir su amistad desde hace muchos años atrás y la cual se consolidó por medio del futbol. Ambos por medio de su empresa Congeladora Daysa se convirtieron en dos personas muy altruistas por el gran apoyo que le brindan al fut de aficionados. Hoy, junto con su familiares sufren la partida de don Beneberto a quien la tarde de ayer le dieron cristiana sepultura en el panteón de su natal poblado de Sataya. Ánimo Daniel y Salvador y pronta resignación a tan duro golpe.