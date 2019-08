Eso y más se merecen medallistas de Sinaloa

Los premios en metálico que recibieron los sinaloenses que ganaron medallas en los pasados Juegos Panamericanos realizados en Lima, Perú, son justamente merecidos y es un estímulo bien aplicado por parte de la actual Administración del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Fueron once los atletas oriundos de diferentes ciudades de nuestra entidad los que fueron objeto de esta distinción, gracias a la destacada actuación que tuvieron en la pasada justa deportiva panamericana, estímulos que deben ser permanentes, porque varios de los premiados se perfilan para estar también el próximo año en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los galardonados fueron Luz Daniela Gaxiola (ciclismo), Yareli Salazar (ciclismo), Briseida Acosta ( Taekwondo), Lombardo Ontiveros y Juan Virgen (vóley de playa), Brianda Tamara Cruz (boxeo), Jesús Cardona, Alan de Jesús Osuna y Carlos Miguel Ordaz (softbol), Salvador González (entrenador vóley playa) y Jesús Alfredo Lerma (entrenador softbol). La lana que oscilaba desde los 15 mil hasta los 30 mil pesos por medalla ganada de oro, plata y bronce, sin duda será de mucha utilidad para continuar con su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos y que se integrará a los 240 mil pesos que les otorgó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si le siguen llegando más premios, qué bueno, porque estos jóvenes siguen poniendo muy en alto el nombre de Sinaloa y nuestro país a nivel mundial.

PÉSIMA CANCHA. Estamos conscientes de que ante la falta de espacios de futbol, los jugadores se tienen que acoplar a cualquier sitio para practicar su deporte favorito, pero lo que sí no entendemos y criticamos es de que cuando los campos se encuentran dentro de unidades deportivas privadas y de instituciones de alto rango, no es posible que las tengan tan olvidadas y en pésimas condiciones. Caso concreto citaremos el rectángulo que se ubica dentro de la unidad deportiva del SNTE-53 y en la cual programan encuentros de las categorías Platino (60 años) y Ultra Plus (68 años), y sinceramente debemos calificar de muy valientes a toda la bola de rucos que se atreven a jugar condiciones tan desfavorables y peligrosas para ellos. El terreno de juego es muy duro y desnivelado, su pasto luce muy descuidado, aunado a que no cuenta con las medidas reglamentarias. Por lo cual, hacemos un llamado a las autoridades de esa unidad que es de los profesores para que traten de invertir un poco más en sus instalaciones y también esa fea imagen que tiene su cancha; y en el caso de las directivas de ambos torneos que programan en ese lugar, que se abstengan de hacerlo. Porque señores, la verdad, vale más pagar por una cancha mejor, unos pesos más, a tener que lamentar en cualquier momento una grave lesión de un jugador.

SOLIDARIO ABRAZO... le mandamos para nuestros buenos amigos Óscar Maturín Estrada y Jorge Alvarado, ya que ayer sufrieron duros golpes familiares. En efecto, el destacado futbolista Maturín Estrada sufrió la pérdida de su mamá, doña Esperanza Victoria Estrada López, a los 78 años; y Alvarado la de su padre, don Eugenio Alvarado Delgado, de 89 años. Doña Esperanza fue sepultada la tarde de ayer; y don Eugenio hasta el día de hoy, y le reiteramos nuestras más sentidas condolencias a Óscar y Jorge, y que encuentren pronta resignación. También le mandamos las mejores vibras a doña Elba Irma Padilla, viuda de Morales, madre de René Morales, jugador-patrocinador del equipo Insecta de la Liga de la Careada de los Jueves, ya que se recupera muy bien de un infarto cerebral que sufrió en días pasados. ¡Ánimo, mi buen René!