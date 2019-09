Estadios con dos proyectos distintos

El estadio de futbol de Culiacán, sede de los Dorados de Sinaloa que milita en la Liga de Ascenso, y el moderno estadio del puerto de Mazatlán, cuya obra muestra grandes avances, se puede decir que nacieron con dos proyectos muy diferentes. En efecto, ya que el inmueble de la capital sinaloense se tuvo que construir en un tiempo récord de tan solo tres meses en el año del 2003, porque era la única forma en la que los Dorados podía participar en la antes llamada Primera A o bien la franquicia tenía que irse a otro lado. El Gobierno del Estado en ese entonces, con Juan S. Millán Lizárraga, no dudó en meter toda la carne al asador para tener lista la cancha para el juego inaugural. Mientras que el estadio de Mazatlán es el reverso de la medalla, pues se está construyendo una obra deportiva muy vanguardista, y resulta que hasta la fecha no se sabe qué equipo va a jugar ahí, pues se especula que podrían ser Pacific Artic y Murciélagos de Los Mochis, que pertenecen a los empresarios Favela y militan en la Liga Premier, o bien buscar una franquicia de la Liga de Ascenso. En lo personal, la primera opción la vemos descartada, ya que un estadio con capacidad para 20 mil aficionados no es para que juegue un equipo de la Segunda Premier porque le quedaría muy grande, incluso está visto que ni los del Ascenso son capaces de llenar un estadio de tan amplio aforo y solo es cuestión de ver las entradas que se registran cuando juegan como local los Dorados en los duelos de las jornadas del rol regular. La otra posibilidad más viable sería que Mazatlán comprara una franquicia de la Primera Nacional, pero hasta el momento no vemos qué club quiera moverse de su ciudad y el que está prácticamente fuera de la máxima categoría son los Tiburones Rojos del Veracruz. Y de darse un suceso así, vendría a ser un duro golpe para los Dorados y la fiel afición de Culiacán que añoran regresar a la máxima división, luego de dejar la categoría en par de ocasiones en 16 años de existencia en esta plaza. Lo que sí es muy cierto, es de que Mazatlán con tan bonito estadio que está a punto de quedar terminado y en especial a los inversionistas que le gusta el futbol profesional, ya deberían ir trabajando en un proyecto serio que valga la pena porque en lo que respecta a casa, es el primer punto que ya tienen superado a su favor por su excelente infraestructura y valdría la pena exprimirla al máximo a nivel nacional e internacional.

Errorazos. La dolorosa segunda derrota en fila que sufrió el Guadalajara ante los Tuzos del Pachuca con marcador de 4-2 en el inicio de la jornada doble de la presente semana en el torneo mexicano se la atribuimos principalmente a los jugadores por sus tremendos yerros defensivos, pero también le asignamos otra parte a su técnico Tomás Boy, por el hecho de que cuando todavía faltaban 20 minutos de juego decidió realizar cambios defensivos en lugar de ir a rematar al rival.

Coincidimos que las Chivas en el complemento tuvieron todo para tomar una amplia ventaja ante los Tuzos, pero siguen sin saber aniquilar a sus oponentes que saben capitalizar a la perfección sus debilidades y así no se puede aspirar a mucho en la presente temporada. Falta ver cómo llegan al clásico nacional que protagonizarán el próximo sábado contra el América, porque si lo pierden prácticamente le dirán adiós a su calificación y podría ser el final del mandato del Jefe Boy que pide más tiempo para levantar al equipo ante el repudio total de la afición chiva. Pese a tan desalentador panorama quedaron confirmadas las apuestas contra Jorge “Sapo” Cervantes, el símbolo sexual de la vecina sindicatura de Aguaruto, y con Juanito, el capitán de meseros del Chic’s Plaza Fiesta, quienes son americanistas de hueso colorado. Designación. El popular Agustín “Chivero” Cansdales González se convirtió en el nuevo presidente de la Liga Plus de los Miércoles en lugar de Rodolfo Ruiz Cortez, quien presentó su renuncia luego dirigir de muy buena manera un par de años este circuito. Felicidades amigo.