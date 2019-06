Están listos los cambios al reglamento de futbol

De las siete nuevas modificaciones que anunció la FIFA para el reglamento del futbol y que deberán entrar en vigor para el próximo torneo profesional de México, sentimos que la regla que habla de que todas las pelotas que le peguen en la mano al jugador dentro de su área serán sancionadas con tiro penal, es la que más dolores de cabeza le va a causar a los silbantes.

En efecto, porque al parecer la esencia de dicha modificación de que ya no se considerará si la acción de la falta es deliberada o no, simplemente todo el balón que pegue en la mano será penal y si el nazareno no llegó a apreciar bien una falta de ese tipo, ahí estará el VAR para auxiliarlo.

De tal forma que si la regla se apega estrictamente a dicho criterio, entonces el panorama se abre para que se den una gran cantidad de penales a lo largo de una temporada. Si no el tiempo nos dará o nos quitará la razón.

Las modificaciones son que en un tiro libre ya no se podrán colocar en ella jugadores ofensores, sino solamente los defensores del equipo que tratarán de evitar la anotación. En el disparo de un tiro penal, en caso de detenerlo el portero o bien que el balón pegue en el poste ya no continuará la jugada y se reanudará el partido con un saque de meta.

Los jugadores que salgan de cambio deberán abandonar el terreno por el camino más corto y no por la media cancha, en aras de darle más agilidad al encuentro. Los entrenadores ya no recibirán amonestaciones verbales, sino que el nazareno les mostrará la tarjeta amarilla o bien la roja dependiendo de su actitud antirreglamentaria.

Ya se podrá tocar el balón dentro del área grande en cuanto el cancerbero lo ponga en circulación en un saque de meta y no esperar a que salga como sucedía anteriormente y por último, cuando el balón le pegue accidentalmente al árbitro ya no continuará la acción, sino que habrá un bote a tierra.

Ahí están pues, grosso modo, las modificaciones que anunció el máximo organismo rector de futbol a nivel mundial y ojalá que los colegios de árbitros que funcionan en Culiacán ya se vayan familiarizando con ellas y las sepan aplicar cabalmente, con tal de que este deporte mantenga su misma esencia que lo ha convertido en el más jugado del planeta.

Festejo. El paramédico número uno de los campos de la unidad deportiva Sagarpa, Miguel Alvarado, ya está metido en los preparativos del festejo de su cumpleaños y para el cual tiene programado un encuentro de futbol el próximo domingo entre un combinado de jugadores de la Careada del Jueves y uno que estará conformado con amigos y familiares del cumpleañero. La tertulia deportiva está programada para iniciar a las 10:00 horas y claro que no desaprovecharemos la invitación del buen Miguelito, que gracias a su gran labor se ha sabido ganar la amistad de toda la raza.