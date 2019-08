Exagerada admiración por Agustín Marchesín

No dudamos de la gran calidad que ha mostrado desde que llegó a México el cancerbero argentino Agustín Marchesín y que se consolidó a su llegada a las Águilas del América uno de los clubes grandes del futbol profesional azteca junto con las Chivas del Guadalajara. Pero sentimos que ha sido exagerada la difusión que le han dado los medios, debido a su traspaso al Porto de Portugal, en algo que se puede considerar algo normal y que sucede con frecuencia en la vida de los jugadores profesionales que tratan de mejorar su trayectoria en todos los sentidos. Ya nomás falta que lo quieran considerar como un dios en el cuadro de Coapa y darle el crédito de ser el número uno de los porteros en la historia de este club, con tan solo un par de años de militancia. Es más, en tan corto tiempo no le alcanzó ni siquiera para ganarse el calificativo de ídolo y mucho menos para ser el Number One. Lo peor de todo este exagerado barullo a favor de Marchesín, quien si realmente hubiera amado al América como lo dijo con lagrimas en los ojos debió romper el jugoso contrato que le ofreció el Porto y que beneficiaba monetariamente a las dos partes, es que están metiendo entre las patas y calificando de mediocre a Óscar Jiménez, el portero suplente, y quien por ser mexicano la prensa debería tratarlo con más respeto. Cierto, Jiménez no tendrá los mismos blasones ni la calidad de Marchesín, pero el simple hecho de estar en la Primera División y en la nómina de un club grande es porque tiene cualidades para tratar de defender con gallardía el arco del América. Y la verdad, los programas del futbol profesional de México deberían darle más elogios y créditos a la buena cantidad de excelentes porteros mexicanos que tiene la Liga Mx y no tan solo a un argentino que vino a triunfar a nuestro país y al que con tan corto tiempo de permanencia en un club ya le quieren dar hasta el grado de ídolo y el mejor de la historia. No sean tan malinchistas.

QUÉ LE PASA. Ya debe estar preocupado Diego Alonso, director técnico del Monterrey, por el bajo nivel competitivo que ha mostrado en su cuadro en estos tres primeros encuentros del apertura 2019 (dos derrotas en liga y una victoria en Copa), porque no se asemeja en nada a la forma tan ofensiva que jugaba la edición pasada. Incluso, lograron su primera victoria en el circuito copero con muchas dificultades frente a los Leones Negros con marcador de 2-1 la noche del pasado miércoles en su propio estadio. Los dos tantos cayeron hasta el segundo tiempo por la vía área, pero los melenudos que jugaron con un cuadro muy juvenil pusieron en evidencias las claras carencias del cuadro rayado. La prueba de fuego para los dirigidos por Alonso la tendrán mañana cuando se enfrenten al subcampeón Panzas Verdes del León que está jugando muy bien y si los Rayados suman su tercera victoria en fila, seguramente la directiva le pondrá un ultimátum al timonel.

NO VAN. Desde la ciudad de Phoenix se reportó el sinaloense René Barraza, líder de los Morros Dream Team, para comentarnos que su equipo, por cuestiones de fuerza mayor, no tomará parte en la edición 2019 de la Copa Monterrey que se jugará a mediados del mes de agosto. Además, dijo desconocer quienes integran el equipo de Arizona que está programado en el calendario de juegos. Eso sí, confirmó que el compromiso de ellos sigue firme con la Careada de los Jueves a la que seguirán atendiendo el mes de noviembre en la Copa Food City. Y vaya que son de primera las atenciones que reciben los culichis cada vez que van a Phoenix.