Exdorado se va un año sin jugar futbol

La presente temporada de la Liga MX de futbol profesional de la Primera División sigue acaparando reflectores no por la pare deportiva, sino por sus sonados casos de indisciplina de sus jugadores. Primero estalló la broncota de Víctor Guzmán, de los Tuzos, a quien lo inhabilitaron por dar positivo en ingesta de sustancias prohibidas, lo que vino a romper el negociazo de venta de Pachuca al Guadalajara. El segundo bochornoso caso lo protagonizó el argentino Gabriel Alejandro Hachen, exjugador de Dorados y quien en la actualidad milita con Bravos de Ciudad Juárez en la MX, al ser castigado un año tras propinarle de cachetadas a un árbitro en duelo amistoso de pretemporada de los juarenses.

Las consecuencias de su locura las pagará caro Hachen, ya que se perderá dos torneos, algo que vendrá a afectar en serio su carrera, la que a pesar de tener cinco años jugando en nuestro país no ha podido consolidar.

La directiva informó que le darán todo el apoyo al jugador en tan complicada situación y respetan la decisión que tomó la comisión disciplinaria al sancionar conforme a reglamento a su jugador. Ojalá que estos dos recientes casos, que en nada ayudan para la imagen del futbol mexicano en el plano internacional, sirva de ejemplo para todos los agremiados de la máxima división y se sepan comportar como verdaderos profesionales. El exdorado Hachen ni modo tendrá que pagar su mal ejemplo con un largo castigo que podría marcar en serio su carrera en el futbol de nuestro país.

Listo. El entusiasmo por la celebración del torneo de leyendas de futbol de salón del Infonavit Humaya de los 90 ya es enorme, reflejado en el hecho de que ya quedaron confirmados los cuatro participantes.

Sí, porque en la reunión de la noche del miércoles pasado, que se celebró en la canchita de la primaria Héroes de Nacozari, presidida por el coordinador Ricardo Medina se presentaron los delegados de los cuadros de Barrio 60, Barrio 18, Andador 24 y La Plazita,

Se confirmó que el evento iniciará a partir de las 17 horas y deberán estar puntuales los cuatro equipos en pie de guerra. Se acordó que de acuerdo al éxito de este juego del recuerdo, podría darse paso a la celebración del primer torneo oficial para jugadores de 50 años que sería el primero en su género en Culiacán.

Sin duda, será muy bonito volver a juntar, si no a todos, a la mayoría de los jugadores que le dieron brillo al fut de salón del Info Humaya desde los años 80 hasta los primeros del 2000. Muchos todavía siguen activos en el soccer, otros ya no y hay algunos que adelantaron su viaje al cielo.

Uno más. También los equipos de Universitario y Deportivo Che Guevara se calentaron al retarse para sostener un duelo de preparación de la categoría Plus este sábado a las 15 horas en la cancha del estadio de la UAS. El once universitario que comanda Miguel Mike Acosta viene de perder la final de la liga de verano y curiosamente al Che Guevara le pasó lo mismo frente a Chivas en la batalla titular en la Plus del miércoles. Es decir, se trata de un agarre de estufa entre subcampeones. La primera contienda pactada fue la de Pumas contra Chivas en la cancha del Tec de Culiacán.

Reflexión. Deja de tener miedo por lo que pueda salir mal y empieza a ilusionarte por lo que salga bien. Calli Tonalli.