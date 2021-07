FMF y Liga MX no son nada parejos

Ahora fue Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, el que salió a darle el golpe mortal al Irapuato, al reconfirmar que la trinca fresera no podía participar la próxima temporada en la Liga de Expansión debido a que no cumplieron con los requisitos, y más concretamente por la falta de claridad en el manejo de sus ingresos y egresos en la Liga Premier, circuito en el que fueron dignos campeones. El primero en golpear al Irapuato y a su dolida afición fue Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, quien dio a conocer que un grupo auditor externo les hizo llegar las anomalías administrativas de los monarcas. Por eso, a continuación lanzamos la pregunta del millón, ¿Entonces si la FMF regula todo el futbol profesional en México, por qué no auditaron desde antes de iniciar la campaña a todos los equipos de la Liga Premier?

Porque hoy quienes están pagando culpas ajenas son los jugadores del Irapuato, a los que les niegan un justo derecho que se lo ganaron en la cancha, y a su fiel afición que no quiere doblar las manos. Es lamentable que en estos tiempos de modernidad se siga dando injusticias en el futbol profesional de México, las cuales han sido provocadas por los propios directivos de la máxima división y sus dueños, reflejado en el sonado caso del empresario Fidel Kuri y su equipo Veracruz, al que dejaron cometer muchos atropellos, hasta que por fin decidieron desafiliarlo.

En nuestra óptica muy particular, así como la Liga MX y FMF han cedido ante otras situaciones de tipo administrativo, no vemos razón para que sean un poco más flexibles con las gentes que dirigen al Irapuato y le permitan jugar en la Liga de Expansión.

En suma, todo se puede esperar en el fut profesional de nuestro país, luego que sus directivos fueron capaces de abolir el ascenso y descenso en la Primera División por largos cinco años.

SIN PRETEXTOS. La selección mexicana disputa hoy su segundo encuentro en la Copa Oro, y sin excusas de ningún tipo no solo deben ganar a Guatemala, sino también ofrecer un juego digno y de paso golear. Ya estuvo bueno que luego de que el tricolor no consigue un buen resultado ante sus débiles rivales de la Concacaf, vengan los pretextos de que el rival era muy cochino, que jugaron los once atrás y hasta que el pasto estaba muy crecido. Por favor, jugadores, muestren coraje en la cancha y apliquen su real capacidad.

