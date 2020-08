Fin de semana de fut de gran calidad

Con la final de la Copa UEFA, que protagonizan hoy al mediodía los equipos del Inter de Italia y Sevilla de España, inicia el excelente fin de semana para los aficionados que les gusta disfrutar platillos de una gran calidad, algo que muy pocas veces se puede gozar en la liga profesional de nuestro país.

El Sevilla va por su sexto galardón en esta competencia europea. Para llegar a la final dejó fuera de combate al Manchester United, de la Liga Premier inglesa, con ajustado marcador de 2 por 1. Por su lado, el Inter, con su letal dupla ofensiva Lautaro Martínez-Romero Lukaku, destrozaron al Shaktar, de Ucrania, al ritmo de 5 goles contra 0.

La confrontación entre ellos luce sumamente atractiva, aunque los conocedores le dan más ligeras opciones de triunfo al Inter por su plantilla de jugadores de más renombre. También es bueno asentar que el 11 italiano ya suma tres orejonas de la Champions, algo que no ha podido ganar el Sevilla, y tres títulos en la UEFA; pero, de ganar, quedaría a uno de los españoles, que acumulan cinco gallardetes.

En fin, a todos aquellos que siguen confinados en sus casas por la pandemia, vayan preparando su botana para que disfruten este choque, que podría ser muy intenso.

Pero agárrese, porque lo mejor quedará para el domingo, con el duelazo que sostendrán el Bayern, de Alemania, y París Saint-Germain, del torneo francés, quienes disputarán la final de la Liga de Campeones de Europa. Ambos vienen de ganar con idéntico 3-0 al Leipzig y Lyon de los mismos países, por lo que llegarán bien embalados y motivados.

Al cuadro francés, plagado de estrellas, se le presenta la magnífica oportunidad de ganar su primera orejona y, de paso, vengar a su paisano Lyon. Sin embargo, la tarea no luce nada sencilla, ya que enfrente tendrá a un poderoso cuadro alemán, que no ha tenido defensivas que puedan frenar a su aniquilador ataque y ya suma 19 victorias en fila desde que fue reanudado el futbol en Europa. En suma, se trata de un espléndido partido; y que nos perdone el futbol mexicano por no desear tanto en estos momentos sus partidos, pues la exigencia y mente del buen aficionado se encuentra en otras canchas.

SALUDOS. Son los que le mandamos a los buenos amigos Cuauhtémoc Pérez Núñez y Gildardo Jiménez, quienes también forman parte de la vida futbolera de Culiacán.

El doctor Pérez Núñez, quien fue integrante de la Careada de los Jueves en sus inicios en la unidad deportiva del IMSS, se recupera en su casa de una infección viral. Ánimo, Temo, y espero verte pronto para darte un fuerte abrazo.

Mientras, Gildardo Jiménez, que forma parte de la delegación de Culiacán que va a jugar la Copa Food City a la ciudad de Phoenix, Arizona, se recuperó de la enfermedad de moda y ya anda haciendo ejercicio de nueva cuenta. Seguro pronto estará corriendo en una carrera pedestre de 21 kilómetros. Qué bien, mi Gildardo.

REFLEXIÓN: Conciencia es darle a cada quien el lugar que le toca; y a cada situación, la importancia que merece.