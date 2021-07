Fueron dos cuadros muy contrastantes

La actividad futbolera a nivel internacional fue intensa y llena de contrastes para los aficionados mexicanos, ya que por un lado disfrutaron de la clasificación de México a la semifinal de la Copa Oro que se juega en los Estados Unidos y por el otro también se decepcionaron por el tropiezo del tricolor Sub 23, que cayó ante Japón 2 por 1 en los Juegos Olímpicos de Tokio. La selección mayor hizo valer su jerarquía frente a Honduras al recetarle una derrota de 3-0 para instalarse en la fase semifinal. En esa instancia llevará de oponente a Canadá, que a su vez dejó fuera a Costa Rica.

Si el guión se cumple al pie de la letra, el cuadro azteca vencerá a los canadienses, y si Estados Unidos derrota a Qatar, se repetirá la final soñada entre aztecas y gringos. Sin duda, es la que los aficionados más desean al igual que los jugadores de la selección nacional, que todavía cargan bien clavada la daga de los norteamericanos que los doblaron en la final de la copa de naciones. La otra cara de la moneda estuvo a cargo del conjunto Sub 23, que fue ampliamente superado por Japón que se impuso 2 por 1, en un marcador que no refleja lo que pasó en la cancha. La endemoniada velocidad de los nipones, aunado a su excelente orden táctico, resultó veneno puro para los mexicanos, que antes de cumplirse los primeros 15 minutos ya perdían 2 por 0. Cierto, los pupilos de Jaime Lozano pese a tener un hombre menos jugaron mejor los últimos 15 minutos para acercarse en la pizarra, pero antes de eso, Japón los dominó a placer y hasta pudieron armar una pizarra más holgada. La madrugada de este miércoles los aztecas se medirán a Sudáfrica ya eliminada y ojalá no vayan a cajetearla, porque podrían quedar fuera de los cuartos de final.

DOBLE LUTO. Nos sentimos muy mal cuando tenemos que dar a conocer noticias que vienen a teñir de negro el deporte de las patadas de Culiacán y en esta ocasión por partida doble de futbolistas que fallecieron por diferentes causas y jugaron en épocas del presente y pasado. El primero de ellos se trata del jugador de la vieja guardia y símbolo de la sindicatura de Eldorado, el profesor Santiago López Manjarrez (75 años), quien dejó de existir debido a un paro cardiaco. Al Puma López tuvimos la fortuna de tratarlo y convivir muchas veces con él y en la cancha se desempeñaba como delantero. Además fue compadre de otro destacado eldoradense, el aguerrido Alejandro “Capitán furia” Mendoza. Mientras que el segundo finado fue el jugador Uriel Ernesto Quiñones Araujo, de tan solo 37 años, que militaba con el equipo de la CFE en la Liga Interinstitucional de los jueves.

Y aunque usted no lo crea, nos comentaron que Uriel, al que vimos sudar la playera en el campo uno de Sagarpa en varias ocasiones, falleció de covid-19, lo que viene a confirmar que efectivamente la nueva cepa del virus está atacando a las personas de menor edad y que todavía no se vacunan. Para las familias de Santiago López y Uriel Quiñones les enviamos nuestras más sentidas condolencias y esperamos que tengan una pronta resignación por el triste momento que atraviesan. Y descansen en paz el gran Puma López y el joven Uriel.

REFLEXIÓN: Un error nunca será fatal, sino la oportunidad que te da la vida para seguir creciendo.

