Hay derrotas que tienen mayor peso

Los aficionados de Cruz Azul y Guadalajara, dos de los equipos llamados grandes del balompié profesional de México, deben sentirse muy dolidos por las sonoras derrotas que sufrieron sus equipos en la misma noche del miércoles pasado;pero, para nuestro gusto, la que resultó más impactante, por su trascendencia para nuestro país, fue la que recibió la Máquina Celeste. En efecto, ya que los azules sucumbieron ante el Columbus Crew de la Liga MLS de los Estados Unidos con marcador de 2 goles contra 0, en la final de la tercera edición de la Copa de Campeones. Sin duda, un pésimo resultado para el futbol mexicano que había ganado los dos primeros torneos. También este revés de Cruz Azul vino a confirmar que es el reflejo de la irregularidad que ha mostrado en la presente temporada de la Liga Mexicana y que obligará a su técnico, Juan Reinoso, a replantear muchas cosas en el accionar de su plantel. La verdad, la máquina de la actualidad no se parece en nada a la que se coronó de manera brillante y contundente el torneo pasado. Si no mejora en lo que resta del calendario regular, dudamos que pueda ser aspirante al bicampeonato.Por su lado, el Columbus, actual campeón de la MLS, es un equipo que juega muy bien y supo capitalizar a la perfección su condición de local.

Ahora vamos a hablar de las Chivas, que, luego de mostrar una mejor cara frente al América en el clásico nacional, volvió a su triste realidad de ser un cuadro sin ideas y muy chato al frente, para ser superado por el Querétaro 1 por 0, cuya resonante victoria le permitió abandonar el sótano de la tabla general del torneo MX. Es increíble que el Guadalajara desaprovechara la magnífica oportunidad de dar un golpe de autoridad frente a los queretanos que, antes de su duelo, estaban en el último lugar, pero resulta que tras el silbatazo final se decretó el revés en su contra. Lo peor de Chivas lo vimos en la conferencia de prensa, cuando su joven técnico interino, Michel Leaño, tuvo la desfachatez de resaltar el gran esfuerzo de sus pupilos, pero no habló de las graves carencias que mostraron en la cancha. Este novel timonel será muy profesional en su preparación como técnico, pero los resultados no se dan con la lengua, y por esa razón sentimos que, si las Chivas pierden ante el Atlas en el clásico tapatío del próximo fin de semana, hasta ahí concluirá su corta labor en el banquillo de los rojiblancos.

BONITO VIDEO. Epifanio “Pifas” Gómez, jugador de la Careada de los Jueves, nos hizo llegar un video de la final del 2011, que protagonizaron los cuadros de Especialidades Médicas y Químicos-Saúl Pérez Parra, la cual ganaron los segundos en una dramática serie de penales, luego de empatar 3-3 en los tiempos normales y extras. Al estarlo mirando, no pudimos evitar que se nos salieran las lágrimas, ya que en las imágenes de ese juego vimos a grandes amigos que se nos adelantaron en el viaje sin regreso. Uno de ellos, y el de más reciente fallecimiento, fue el gran porterazo Guillermo González, del equipo Especialidades Médicas. Los otros tres formaban parte del campeón Químicos, quienes celebraban ruidosamente la coronación de sus colores, y ellos son: Octavio “Chivito” Lizárraga (entrenador) y los jugadores Joaquín “Chanito” Morales y Armando “Lucho” Zamora.

Así es la vida, 11 años atrás todos compartíamos la pasión del futbol, y en la actualidad ya no los tenemos físicamente con nosotros, pero siempre los recordaremos con el mismo cariño. ¡Qué bonito video!