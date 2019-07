Hay que solidarizarnos con el ‘Pachis’ Pelayo

Nos enteramos por medio de su hermano el aguerrido jugador Refugio “Cuco” Pelayo que a su carnal, el promotor deportivo y entrenador de futbol, el popular Aureliano “Pachis” Pelayo Guevara le tuvieron que amputar la pierna izquierda, para tratar de evitar que la diabetes siguiera avanzando en su cuerpo.

Sin duda, se trata de una muy lamentable noticia, pues es un duro golpe en lo emocional y económico para el Pachis, al que conocemos y tenemos una amistad de muchos años.

El conocido personaje del futbol de casa ya se encuentra en periodo de recuperación en la casa de una hermana, pero ahora viene la parte más importante que es la rehabilitación y para tal efecto Aurelio necesitará del apoyo económico de toda la raza.

Por lo tanto, si usted quiere saludar y darle ánimos al Pachis Pelayo, a continuación le proporcionamos su número celular y un número de cuenta de Banamex, para que le eche la mano en estos momentos que tanto apoyo requiere de todos sus amigos. Cel: 672682840. Cuenta: 4766-8408-1598-5390.

ANIVERSARIO. El próximo sábado se cumplirá el octavo aniversario del fallecimiento del destacado entrenador Israel “Tuza” Hernández y, como ya se ha convertido en una tradición, su familia y amigos le organizarán un encuentro de futbol en la cancha de la colonia Pemex a partir de las 16:00 horas.

La sorpresiva partida de este personaje causó un gran impacto en el medio futbolero de la localidad, debido a la gran labor que realizó Israel, tanto en su faceta de promotor y entrenador. De tal manera que todos los que conocieron al mencionado y quieran unirse para mantener vigente su recuerdo pueden darse cita el sábado en el rectángulo de la Pemex, colonia en la que nació y vivió la mayor parte de su existencia.

NUEVO RETO. Para muchos, la decisión que tomó el culichi Héctor Moreno, de enrolarse en el futbol de Catar con el club Al-Gharafa, no fue la más adecuada, pues consideran que la calidad del inamovible defensor central de la selección mexicana todavía le alcanza para militar en el futbol europeo.

Sin embargo, al ver el costo de su carta de 6 millones de euros, más el buen salario que seguramente recibirá en su nuevo reto en el cuadro catarí, aunado a que en ese país se llevará a cabo la próxima copa del mundo, fue lo que orilló a Moreno a tomar ese rumbo.

Porque a lo que respecta a la parte deportiva, se sabe que Catar no figura en la élite del futbol mundial y su liga tiene muy poca difusión. La mejor de la suertes para nuestro paisano.

CARTELERA. Esta tarde se disputa la fecha 13 del calendario regular del torneo de Futbol Plus de los Miércoles en los campos de Sagarpa. Los tres duelos inician a las 15:45 horas. En el tres, Pumas-EMI vs Deportivo Che Guevara; en el cuatro, Club Verdes vs Chivas-Popo Ruiz; y en el cinco, UAS-Monte Alto vs Maco-Tirso Manjarrez.