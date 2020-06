Historia que se repite en el club Mazatlán..

Sin querer la mañana de ayer sintonizamos una estación de radio en el stereo de nuestra humilde carcacha y escuchamos una nota deportiva, que se refería a que comienza a generarse una inconformidad entre los habitantes de la tradicional colonia Benito Juárez de Mazatlán y el recien llegado equipo de la primera división.

La pugna en mención obedece a qué el club profesional, anuncio que la unidad deportiva que lleva el mismo nombre de la colonia y la cual siempre fue usada por sus propios habitantes, la quieren convertir en la sede de entrenamientos de las fuerzas básicas del club profesional. Según el que comentaba la nota, los habitantes de la Benito Juárez están en desacuerdo de ser despojados de su espacio deportivo, para cederlo a los chamacos del cuadro porteño. Esta situación, de inmediato nos hizo recordar que una situación similar se vivió con los Dorados de Sinaloa, desde que llegaron a Culiacán en el año 2003 y que hasta la fecha, su directiva nunca mostró responsabilidad para solucionar el problema. Cierto, el gobierno de aquel entonces capitaneado por Juan S Millán, le construyo a Dorados un estadio en tres meses, pero nunca levanto unas instalaciones alternas para que pudieran sus equipos de fuerzas básicas realizar sus entrenamientos.

Así vimos a El Gran Pez como un nomáda o gitano, que una semana entrenaba en los campos de la Japac, en la otra en el Tec de Monterrey y en la siguiente en la unidad deportiva de Sagarpa. Incluso en este último espacio y como pago a su aportación, construyo vestidores y baños, para que ahí pudieran jugar sus filiales de Su 15, Sub 17 y Sub 20. Fueron 19 años en la que todos los equipos de Dorados siempre anduvieron de arrimados, entrenando en canchas que no eran suyas, en prueba de que nunca hubo un proyecto serio de su directiva para contar con sus propias instalaciónes.

Y al parecer, la misma historia se comienza a escribir en el club de Mazatlán, que ya quiere invadir la unidad deportiva de la colonia Benito Juárez, pero como la raza de ese barrio es brava, pinta para que se ventile una buena camorra entre las partes interesadas. Lo que no entendemos, es por qué, las autoridades de gobierno si ya sabían con buen tiempo la llegada de la primera división a Mazatlán, en el proyecto de la construcción del estadio no le anexaron al plano, canchas alternas para sus cuadros filiales.

NO SE PUDO. El mes de junio de cada año, es uno de los más esperados por los trabajadores de la secretaria de seguridad pública y tránsito municipal, ya que se celebra la semana deportiva y cultural del día del policía. Lamentablemente el festejo del presente año se tuvo que cancelar a causa de la pandemia, para que se cortará una larga racha de 29 años de que se llevaba a cabo en Culiacán. En dicha festejo, los agentes de las diferentes corporaciones policiacas, tomaban parte en eventos de atletismo, fútbol, béisbol, rally y torneo de tiro, con una repartición de premios en efectivo que superaba los 100 mil pesos. Ni hablar, ya veremos si para el año que vienen pueden festejar las fuerzas del orden, no sin antes mandarle un sincero saludo a todos los oficiales que día con día se esmeran en hacer bien su labor en favor de la sociedad.

REFLEXION: No te tomes la vida demasiado en serio; vívela, porque nunca saldrás vivo de ella.