Hoy México debe bajar de la nube a los haitianos

Haití es la gran revelación de la presente edición de la Copa Oro, ya que se mantiene con paso invicto y hoy tratará de reivindicar su buen momento futbolístico al medirse a la selección mexicana en la ronda semifinal. Obviamente el Tricolor es marcado amplio favorito para imponer su jerarquía sobre un cuadro caribeño que vive en uno de los países más pobres del mundo, pero que en el futbol está sacando la casta a nivel internacional, y eso tiene muy motivados a sus jugadores para el crucial duelo de hoy. Los haitianos vienen de conquistar una sensacional victoria con una remontada de 3-2 ante Canadá. Por su lado, el once mexicano con sufrimiento tuvo que irse hasta la instancia de los penales para doblegar a Costa Rica, que resultó un digno oponente.

No dudamos que Haití saldrá a rifarse el todo por el todo en pos de la gran hazaña, pero por sus mejores argumentos futbolísticos, los nuestros deben salir airosos pues consideramos que es muy marcada la diferencia en el renglón competitivo entre uno y otro equipo. La única forma de ver eliminado a México es que ofrezca uno de sus peores encuentros.

Justa coronación. La temporada oficial de la Liga Municipal Platino (60 Años y Mayores) llegó a su fin con el merecido título que conquistó el cuadro de la UAS-Tony Garcés, que superó en la serie de penales 6-5 a Dicipa-Saúl Pérez Parra, luego de empatar 2-2 en los tiempos normales, en un duelo que fue presenciado por una gran cantidad de aficionados en la cancha cinco de Sagarpa. Un duelo titular en el que hubo varias cosas por resaltar. La primera, que Pérez Parra tuvo todo a su favor para coronarse, pero lamentablemente Silas Uriarte con el choque 2-2 y en la última jugada del encuentro tiró malísimo un tiro penal que lo detuvo fácilmente el improvisado portero Sergio Rubio. En los tiros penales para definir campeón emergió la figura del portero Fernando “Mata” Iriarte, quien anotó en la muerte súbita el gol que le dio la corona a los universitarios y fue el motivo que le permitió ganar la distinción del jugador más valioso de la final. Y durante la excelente ceremonia de premiación, que organizó René Aguilar, sorprendió y causó mucha emoción el momento cuando con la ayuda de sus familiares se presentó al estrado para recibir el trofeo de campeón Jorge Uzeta Pérez, defensor de la UAS que se recupera de una embolia. Un fuerte abrazo para ti, mi Jorge, al que conocemos desde chamaco. Pronto alivio.

Queja es la que nos hizo llegar Víctor Valenzuela, delegado del equipo Casa Loubeth-Las Vegas, en contra de la directiva de la Liga Municipal Grand Máster, ya que consideró que no se resolvieron con el mismo parámetro dos protestas que se dieron en la liguilla y se vieron afectados sus intereses. Según Valenzuela, en su duelo de cuartos frente a Amigos del Venado, Julio Gutiérrez, jugador de estos y que purgaba una sanción, invadió el terreno de juego, lo cual iba anexado en el reporte arbitral, pero durante la reunión semanal no procedió la protesta a su favor. Se dice que también se dio una irregularidad administrativa en el duelo de ida entre UTB-Mike Aguirre y el campeón, Combinado. El triunfo se le dio al UTB, pero lo curioso fue que se le permitió jugar en la vuelta a Combinado y ese choque se suspendió en el primer tiempo por mal comportamiento de la gente del Tierra Blanca. Combinado avanzó a la semifinal y se impuso al Venado. Mientras que Rock superó a Stasac y serán los protagonistas de la batalla final el próximo sábado. Son pues, irregularidades administrativas que no deberían darse, y urge que para la siguiente temporada tanto delegados como directiva se decidan por afiliarse a la Asociación Estatal de Futbol y todos los dudosos casos extracancha sean analizados y solucionados en base a los reglamentos. Lo que sí le recomendamos es la gran final entre Rock Distribuciones y Combinado, porque todo pinta para que se viva un duelo lleno de emociones y buen futbol.