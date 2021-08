Humillan a Diablos Rojos y Cañoneros

Lo comentamos y hasta sentenciamos, que si Mazatlán y Toluca salían con vida de sus respectivos compromisos de la cuarta jornada de la Liga MX, los íbamos a considerar, de ya, entre los aspirantes a pelear por los primeros lugares.

Sin embargo, ambos fueron bajados de la luna, y feo, por Cruz Azul y León, quienes los vapulearon en sus propias canchas.

La Máquina Celeste, actual campeón y que no había dado una actuación convincente en sus tres primeros cotejos, frente al Toluca volvió a mostrar ese futbol poderoso que lo llevó al título, al imponerse con una pizarra de 4 goles contra 0.

Si los dirigidos por el peruano Juan Reynoso a partir de este cotejo van a seguir con el mismo ritmo, de nueva cuenta serán de los firmes aspirantes a la corona.

De los Diablos Rojos, que arrancaron muy bien el torneo con tres triunfos en fila, esperamos que el revés frente a Cruz Azul solo haya sido una mala tarde y se comprobará en la presente semana que es de jornada doble.

Por el mismo estilo le pasó a los Cañoneros de Mazatlán, que se habían defendido bastante bien en sus tres primeros duelos, pero ante la ofensiva de los Panzas Verdes se derrumbaron para sucumbir al son de 3 por 0.

Sin duda, los porteños tendrán seis puntos claves por disputar, y si los aprovechan, podrían seguir entre los primeros puestos, pero sino le salen las cuentas, se comenzaría a desmoronar el proyecto del técnico español Beñat San José. Y curiosamente al iniciar este día la quinta fecha, se miden Cañoneros y Luciferes, por lo que se trata de un choque de mucho valor para los dos.

LÍDER. Nos sorprendieron las declaraciones de Diego Cocca, director técnico del Atlas, que estaba más enojado con el América, que lo superó en su propia cancha 1-0, que con sus pupilos, que jugaron la mayor parte del segundo tiempo con un hombre más por la expulsión del zaguero Emmanuel Aguilera.

Resulta que Cocca criticó a su oponente porque supuestamente no salió a jugarle al tú por tú y se pertrechó mucho atrás, algo que de todos es conocido, pues a Solari, timonel de las Águilas, no le gusta ser espectacular sino efectivo, y por algo ya es líder del circuito con 10 unidades. Creemos que Cocca, en sus comentarios, debió exhibir las carencias de su escuadra, que no tuvo los recursos ni la creatividad para saber hacerle daño a su diezmado rival. Fíjense nomás, si el América, jugando defensivo y además falló un tiro de penal, derrotó a los Zorros, nos imaginamos que en terreno abierto las cosas hubieran sido todavía más favorables para los de Coapa debido a la mejor calidad de sus jugadores. Amigo Cocca, dedíquese a resolver las carencias de su plantel en lugar de juzgar mal al que le ganó a su escuadra.

TRISTE MOMENTO. Una vez más el futbol de la vieja guardia de Culiacán y Navolato se tiñe de negro por el lamentable deceso de Gonzalo ‘Chalero’ Ibarra, oriundo del campo pesquero El Castillo y quien desde la categoría Grand Máster (44 años) hasta la Ultra Plus (68 años) defendió la playera del legendario equipo del Uni Oro.

Una serie de complicadas enfermedades terminó con la existencia de Ibarra, que llegó al cuadro áureo junto con Enrique Ruelas por recomendaciones del conocido promotor Luis Manzano.

Para toda su familia nuestras más sentidas condolencias, y descanse en paz el aguerido Chalero Ibarra.