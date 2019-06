Inicia la serie de juegos moleros para el Tricolor

Esta tarde arranca la serie de los famosos juegos moleros de la selección mexicana en los Estados Unidos de Norteamérica frente a Venezuela. El principal objetivo para la Federación Mexicana de Futbol es la de recibir una buena cantidad de billetes verdes, y para el técnico Gerardo Martino comenzar a ver el material humano joven que buscará un lugar para el próximo mundial programado en Catar.

Hay quienes consideran que este tipo de cotejos de corte amistoso no le sirven de nada al cuadro Tricolor porque generalmente los seleccionados no vienen con lo mejor, aunque se debe apuntar que los venezolanos acaban de ganarle a Argentina y eso es algo que le da un poco más de atractivo al cotejo. Cierto, para el aficionado mexicano que vive en Gringolandia es lo que menos le interesa, ellos van a llenar al estadio con la intención de divertirse un poco.

Para el domingo en la ciudad de Texas el equipo azteca sostendrá su segundo partido amistoso frente a Ecuador y luego quedará listo para enfrentar la Copa Oro que realmente es un certamen que tiene muy poco atractivo por el bajo plus competitivo que tienen los participantes.

Por lo tanto, el real interés para el Tata Martino será el de ver a los jugadores jóvenes, cobijados por los experimentados Héctor Moreno, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado. Saber cuáles de ellos podrán ser tomados para todo el proceso del próximo campeonato mundial y que podrían convertirse en los relevos de los que ya van de salida.

Pero si usted es aficionado a los buenos encuentros de futbol, le anticipamos que el de hoy, entre México y Venezuela, reúne muy pocos argumentos como para decir que ofrecerán un gran espectáculo en la cancha y mucho menos porque no lleva nada en juego, sino simplemente que ambos cuadros se lleven a sus respectivas federaciones un buen fajo de dólares.

Cartelera. Esta tarde se cierra la primera vuelta del Torneo de Futbol Platino Plus de los Miércoles con tres duelos en los campos de la unidad deportiva Sagarpa que inician a las 15:30 horas. Club Verdes vs. Maco Bodega (3); UAS-Talleres Monte Alto vs. Pumas (4), y Club Chivas vs. Deportivo Che Guevara (5). El representativo de Monte Alto es el campeón vigente y único que sigue sin conocer la derrota y suma 10 unidades. Le sigue Club Verdes con siete unidades.

Condolencias son las que le mandamos de la manera más respetuosa a los conocidos jugadores del futbol polilla de Culiacán, Carlos Niebla y a los hermanos Pérez Navejas, Javier, José y Alfredo, al sufrir la pérdida de muy cercanos familiares. Carlos Niebla, que juega con Maco Bodega en la Plus de los Miércoles, perdió a una hermana, y los Pérez Navejas, que viven en la vecina sindicatura de Costa Rica, lloran el fallecimiento de su carnal Ramón, que hoy recibirá cristiana sepultura. Descansen en paz sus respectivos familiares, y que los Pérez Navejas y Niebla encuentren pronta resignación a la pena que los embarga.