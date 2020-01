Jiménez, el presente de aztecas en fut europeo

El simple hecho de que el delantero mexicano Raúl Jiménez ya tenga la atención del Manchester City y United en la Liga Premier de Inglaterra, sin duda, lo convierten en el presente de los futbolistas aztecas en el balompié europeo y que por el momento que vive se perfila para superar lo que ha realizado por aquellos lares el otro atacante Javier “Chicharito” Hernández.

Sus convincentes actuaciones y los buenos goles que ha marcado con su actual conjunto Wolverhampton, le han servido para comenzar a ganarse la atención de los directivos y técnicos de los clubes más afamados de uno de los circuitos más poderosos del planeta. Tan así es la jerarquía que se ha ganado el mexicano, que ya aparece en la lista del top ten de los mejores delanteros del fut europeo. En la actualidad, ninguno del resto de los otros jugadores aztecas que militan en el balompié del Viejo Continente se acercan al nivel que ha alcanzado Jiménez. Por ejemplo, el Chicharito Hernández, que ahora juega con el Sevilla, sigue sin poder convertirse en titular de dicho cuadro español. El juvenil Diego Lainez que milita con el Betis tiene muy pocos minutos y se duda que pueda consolidarse en ese torneo si no tiene más continuidad en partidos oficiales, y su compañero de equipo, Andrés Guardado, ya va de salida tanto en su club como en el seleccionado mexicano. Hirving “Chucky” Lozano que porta la playera del Napoli de la fuerte liga italiana ha batallado mucho para poder ser un jugador estelar en su escuadra y ya no marca goles a granel como lo hizo en su paso por el PSV Eindoven de Holanda. Su compadre Erick Gutiérrez, que también milita con el PSV, no ha podido convertirse en un jugador titular y solo ve actividad a ratos. HH Herrera como que apenas comienza a llenarle el ojo a Diego Simeone para tomarlo más en cuenta en la inicial titular con el Atlético de Madrid y José de Jesús Corona, que juega con el Porto de Portugal, en su nueva faceta como lateral derecha todavía es tiempo de que no alcanza un nivel plus. Y Edson Álvarez, que defiende los colores del Ajax de Holanda por su posición de volante escudo a defensa, no tiene los reflectores que llega a alcanzar un delantero a pesar de tener más actividad que la mayoría de los jugadores citados en línea arriba.

Reiteramos pues, que Raúl Jiménez hoy por hoy es el presente de los jugadores aztecas en el futbol europeo y que podría llegar muy lejos si llega a mantener ese gran nivel competitivo.

TERCERO. Pese a que llevó a un plantel muy corto en jugadores (11), el cuadro de Costa Rica regresó con el tercer lugar en su participación en el cuadrangular de categoría Diamante que se jugó el pasado fin de semana en el puerto de Mazatlán. En su primera confrontación, los cañeros comandados por Enrique “Furgón” Gutiérrez empataron 1-1 contra La Cruz de Elota, pero cayeron en serie de penales. En el choque por el tercer lugar doblaron 3-0 a Ciudad Delicias, Chihuahua, con anotaciones de Ismael Uriarte (2) y Olegario Sámano. El primer lugar le correspondió a La Cruz de Elota, que se impuso en la batalla final al Club Muralla de Mazatlán con un apretado marcador de 2 goles contra 1.

GRATO ENCUENTRO. Es el que tuvimos la mañana de ayer con Eduardo Álvarez Alcántar, jugador de la vieja guardia de Culiacán, y al que nos dio mucho gusto saludar. En la breve charla que sostuvimos con el zurdísimo jugador que era muy hábil y aguerrido en la cancha, nos comentó que tuvo que retirarse de este deporte a los 40 años de edad debido a que ya no le dio para más su rodilla. El Zurdo Álvarez tuvo su mejor momento en la categoría polilla con el representativo de Trillas Castro, luce muy bien físicamente para los 70 abriles que ya carga sobre sus espaldas. Un saludote amigo Eduardo y que se mantenga con ese mismo entusiasmo, aunque ya haya guardado en el baúl los zapatos de futbol.

REFLEXIÓN: La vida cobra sentido cuando se hace de ella una inspiración y no renunciar a nada.