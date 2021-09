Juegos para el olvido en la MX

No sé de dónde sacó Manuel Arias, presidente de la Federación de futbol de Panamá, que a nivel selección nacional, México está en el top 10 mundial y tampoco sabemos en qué se basan los analistas para afirmar que la Liga MX es una de las mejores del continente americano, y mucho menos lo entendemos, luego de ver algunos juegos de la jornada ocho que fueron muy malos.

Mire usted, uno de los cotejos que se llevó las palmas por su baja calidad y al que ya califican como el peor de la presente temporada, es el que protagonizaron las Chivas y Pumas, que terminó con empate a roscas.

No es posible que dos de los llamados equipos grandes de la primera división mexicana ofrezcan en la cancha espectáculos tan pobres y por eso se entienden plenamente las posiciones tan bajas que tienen en la clasificación general.

Sin duda, el peor problema que viven ambos conjuntos es su falta de contundencia ofensiva y si en un club profesional no hay gol es muy complicado que se pueda ganar.

En el caso de las Chivas, su técnico, Víctor Manuel Vucetich, sigue insistiendo en mantener en el ataque a los jóvenes Jesús Godínez y Carlos Cisneros, y mantiene en el total olvido al experimentado Oribe Peralta, todo un referente del futbol mexicano. Es algo que no entiende nadie.

Por el lado de los Pumas se vive algo similar, porque luego de que la directiva vendió a jugadores claves, su atacante Juan Ignacio Dinneno no ha podido ser el mismo goleador que le permitió a Pumas disputar la final de hace dos torneos atrás y además no estuvo presente ante el chiverío.

El otro duelo que no fue nada atractivo, pero que se salvó de la quema total al tener goles es el que protagonizaron América y Mazatlán, cuya victoria le correspondió a los cremas con marcador de 2 por 0. Aunque usted no lo crea, pero los porteños en los 90 minutos de juego no mandaron un solo tiro a gol a la puerta custodiada por Guillermo Ochoa. El sistema defensivo de los Cañoneros que tan bien le funcionó al técnico español Beñat San José en las primeras rondas, ya quedó desfasado y urge que cambie ese estilo de juego, pues de no hacerlo seguirá en franco pique.

Del América ya sabemos que es un equipo que no juega espectacular ni vistozo, pero sí es muy efectivo y muchos equipos de la máxima categoría quisieran tener la gran cantidad de puntos de los pupilos de Santiago Solari en tan solo ocho fechas. Al timonel argentino lo cuestionan mucho los especialistas de futbol por su forma de jugar, pero creemos que los más felices en este momento por la impecable temporada que llevan son sus miles de aficionados.

MAL TOQUE. Uno de los jugadores que más práctica los tiros penales luego de terminar sus partidos oficiales en el torneo de 60 años y mayores en la Careada de los jueves es el entusiasta delantero Félix Reyes, y curiosamente los ejecuta de marunga con la pierna derecha, y son más los tiros que anota a los que falla. Pero curiosamente, cuando le toca definir en partidos oficiales como le sucedió el sábado pasado en el campo cinco de Sagarpa, la cosa fue totalmente distinta. En efecto, porque resulta que el equipo del profe Reyes empató a dos con el de Alonso Macías y el punto extra se tuvo que definir en tiros penales. La serie se alargó a muchos disparos y a Reyes Medina le tocó mandar dos y los falló, pero de lo que nos percatamos es de que ambos lanzamientos los mandó con la parte interna del pie y no con la externa como lo hace en los ensayos. Lo bueno fue que Reyes se salvó de la rechifla al ganar el punto adicional. Y como dice la canción, siempre vendrán tiempos mejores.

REFLEXIÓN: Si con la boca no puedes decir las verdades, dale la interpretación necesaria con tus propios ojos.