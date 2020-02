Jugadores de hule siguen al América

El América, por su jerarquía del club grande, nos tiene acostumbrados al fichaje de jugadores extranjeros de gran renombre, pero en los últimos años se ha visto que varios de esos cracks se llevan más en los hospitales. Son pues, inversiones millonarias que no se han manifestado en el terreno de juego y que le han provocado todo un dolor de cabeza tanto a la directiva como al cuerpo técnico. A continuación le citaremos algunos casos. El primero lo encabeza el francés Jeremy Menez, que llegó al futbol mexicano como la contratación bomba de las Águilas dos años atrás, y resulta que este volante se llevó más tiempo en el hule por sus constantes lesiones. Luego entró en fricciones con el técnico Miguel Herrera y mejor le dieron las gracias. Los más recientes fichajes de lujo del América son los del chileno Nicolás Castillo y el mexicano Geovany Dos Santos. Castillo, quien había tenido un gran actuación con Pumas, emigró al futbol europeo con muy poca fortuna y el América lo repatrió pagando 14 millones de dólares, dineral que hasta la fecha no justifica el delantero por sus constantes lesiones. Ya para la presente torneo estará fuera de circulación cuando menos dos meses. El mexicano Dos Santos, que viene de la MLS, tampoco ha podido convertirse en un jugador referente de los emplumados porque pronto se lesionó, se reintegró al plantel y luego volvió a la inactividad por el tremendo golpe que recibió de Antonio Briseño de las Chivas en el clásico del torneo anterior. La más reciente adquisición bomba de las Águilas se llama Santiago Cáseres, es de nacionalidad argentina de tan solo 22 años. Proviene del Villarreal de España, pero resulta que este artillero no juega por lesión desde abril del año pasado. Esperemos que no salga igual de defectuoso que los antes citados y demuestre con creces su calidad de extranjero.

Suma. El campeón Alebrijes encontró muy pronto la dulce venganza en el Ascenso, al vapulear en su cancha a Cimarrones de Sonora 3 a 0. Los oaxaqueños perdieron en su debut como visitantes, pero en su casa demostraron que de nueva cuenta serán un rival invencible. El próximo fin de semana tendrán otro buen examen al medirse a los Dorados de Sinaloa.

A jugar. Esta tarde, los jugadores que le dieron vida al futbol de salón en el Infonavit Humaya en los años 90, se volverán a reunir para protagonizar el torneo de las leyendas. Cabe destacar que el circuito de hoy tendrá toda la formalidad gracias al gran trabajo que ha realizado el comité organizador. Incluso se sabe que los cuatro equipos participantes estarán uniformados, gracias al patrocinio de Alberto Beujan. Las acciones inician desde las 17 horas y claro que por ahí estaremos en la canchita de la primaria Héroes de Nacozari, porque también somos parte de es historia deportiva.