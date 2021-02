Juvenal Ortiz, un viejón a todo dar

Los jugadores dotados de mejores cualidades y que en lo individual obtienen con frecuencia distinciones desde el inicio hasta el final de su carrera deportiva, son los que además se ganan el derecho de imponerle sus nombres a las temporadas.

Pero nuestra entrega de hoy será para brindar un merecido homenaje póstumo a quien fuera simplemente un jugador común, con muchas limitaciones técnicas, pero nadie con un corazón tan grande como el de él, de una infinita sencillez y un viejón a todo dar, con el que convivimos más de 40 años.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sí, nos referimos al gran Juvenal Ortiz, pionero de la Careada de los Jueves, cuando se formó el primer torneo en la vieja unidad deportiva del IMSS en el año 1995.

Su servidor ya conocía a Juvenal desde muchos años atrás gracias a su negocio de birria que tuvo por mucho tiempo por la avenida Nicolás Bravo, en aquella época el recién finado jugador pasaba por un mal momento de salud y lo invité a que se integrara a las cáscaras.

Por ese mismo motivo, la directiva que integraban Regino Tostado y René Aguilar con el aval de los delegados de los cuatro equipos, acordó que Juvenal Ortiz fuera el primer homenajeado de la Careada de los Jueves.

De ahí en adelante el Birrias Juvenal ya no dejó de asistir a las cáscaras jueveras, aunque por su edad tuvo que ir escalando categorías hasta llegar a la Plus de los miércoles y la Ultra Plus municipal de los sábados.

Incluso, esa pasión que el viejo Juvenal sentía por el futbol lo hizo retar al virus, porque en plena pandemia seguía yendo a convivir con la raza a los campos de Sagarpa, los que disfrutó por espacio de 20 años con la misma alegría y ganas de siempre.

Desde hace más de un mes, el aguerrido defensor dejó de asistir a la cancha, ausencia que de inmediato notaron la mayoría de quienes fueron sus compañeros, hasta que la tarde de ayer recibimos la triste noticia de su fallecimiento y sepelio el jueves pasado.

Claro que la partida de este pintoresco personaje del fut de aficionados de Culiacán nos duele a todos los que tuvimos la fortuna de tratarlo dentro y fuera de la cancha por 25 años, jueves tras jueves, porque era poseedor de una enorme sencillez y humildad, bien aguerrido en la cancha y buenísimo para alburearte.

Y así como era lo vamos a recordar por siempre a nuestro querido viejón Juvenal Ortiz. Descanse en paz.

FUERTE ABRAZO. Es el que le mandamos y bien solidario al destacado entrenador y orgullo de la vecina sindicatura de Costa Rica, Enrique Gutiérrez Domínguez, por el lamentable fallecimiento de su padre, don Marcelino Gutiérrez Arciniega, de 94 años.

Nuestro sentido pésame lo extendemos a toda la familia del Furgón Gutiérrez, esperando que encuentren una pronta resignación por el duro golpe recibido. Ánimo, amigo Enrique.

REFLEXIÓN: Nunca juzgues a un individuo por cómo manejó un dolor que tú nunca sentistes.