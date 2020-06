LBM no inicia y ya enfrenta broncas

No dudamos que la naciente Liga de Balompié Mexicano es una buena alternativa para darle un buen entretenimiento a los aficionados que en sus ciudades no cuentan con futbol de Primera División y también será una oportunidad para los jugadores jóvenes que no encuentran oportunidad en la Liga MX.

Tampoco a la LMB podemos considerarla como una competencia de peligro para la Primera División, por el mundo de experiencia en calidad, infraestructura y organización que las separa. Además, nos estamos dando cuenta que el nuevo circuito que pretende arrancar su primera temporada oficial el próximo mes de septiembre ya afronta una serie de problemas.

Uno, y el que consideramos el más serio, es el manejo nada claro de los recursos financieros, ya que según Edder Hernández, directivo del Club Mc Allister de Saltillo, la LBM permite depósitos millonarios en efectivo, algo que fiscalmente no es permitido en la actualidad por el SAT.

Esta anómala situación propició que Saltillo declinara participar en la liga y que podría provocar la intervención de la Secretaría de Inteligencia Financiera para auditar el manejo del dinero de este circuito.

Pero también en lo deportivo ya hay broncas en la LMB, pues resulta que Eduardo Bacas, exjugador del América, renunció hace un par de días a la dirección técnica del cuadro Real San José de Michoacán, bajo el argumento que quería estar más cerca de su familia en la Ciudad de México, luego del sismo del pasado martes.

Mientras que el Club Chocos FC de Tabasco tendrá que buscar otra sede, ya que el estadio de Villahermosa que iba ser su casa, las autoridades de gobierno firmaron un convenio con los Pumas de la UNAM. Y seguramente le seguirán saliendo más piedras en el camino a la LMB de aquí a lo que falta para el inicio de su primera temporada, la que no pinta nada halagadora, si todavía para el mes de septiembre siguen tan complicada la enfermedad del virus mortal. Imagínese, usted, una nueva liga profesional y sin aficionados en los estadios.

ALTRUISMO. Siempre hemos aplaudido y reconocido a las diferentes asociaciones que se dedican a realizar labores de altruismo para ayudar a la gente que más lo necesita. Se trata de un trabajo agotador, porque implica que sus integrantes realicen gestiones para recabar fondos económicos y también tienen que aportar de sus propios bolsillos. En lo personal, me ha tocado vivir la experiencia de lo bonito que se siente cuando haces sonreír a un niño de escasos recursos o ver la cara de felicidad de una viejita cuando le regalas una cobija.

Por eso, quiero brindarle un gran aplauso a un grupo anónimo de futbolistas, que sabemos se está integrando para ayudar a jugadores del futbol local cuando pasen por una enfermedad y su condición económica no le permita sufragar el problema.

En este caso lo de menos son los nombres de los donantes, sino la buena y bondadosa acción que realizan a favor del que lo necesita. Ojalá y que el mencionado grupo anónimo pueda integrar a mucha gente solvente y pueda ayudar a quien realmente ocupa del respaldo, pues también se sabe que la desaparición de asociaciones de asistencia social ha sido causada por la misma voracidad de la gente.

REFLEXIÓN. Nunca opaques tus sueños, porque si lo soñaste, entonces es que puedes lograrlo.