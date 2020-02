La Copa seguirá con campeón de Primera

No hay que hacer un mar de lágrimas ni mucho menos satanizar al joven Francisco Contreras por el penal que falló y que mantenía con vida a los Dorados, pero al final sucumbieron por goleada de 3-0 ante Bravos de Juárez en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa MX.

La contundente derrota de los Dorados ya se presentía, debido a esa irregularidad que sigue mostrando el Gran Pez en su accionar y sobre todo a su poco poder ofensivo.

Quizás, si Contreras hubiera anotado el penal, creemos que solo iba a ser más larga la agonía de morir de los sinaloenses, porque Juárez dominaba a su antojo el cotejo.

Lamentablemente la muerte dorada se adelantó en menor tiempo, pues en cuanto falló Contreras cayó el tercer gol de los locales.

Con tan amplia ventaja, los Bravos sobrellevaron a sus intereses el segundo tiempo para conseguir justamente su boleto a la semifinal.

EL CONSUELO. El único consuelo que siguen teniendo los Dorados pese a su eliminación es ser el único club de Liga de Ascenso que ha podido ganar dicho circuito desde que se instituyó el nuevo formato en el 2012.

Pero el sufrimiento todavía no termina para los dirigidos de David Patiño, que si no gana el sábado a Venados de Mérida y no le cortan la cabeza, se perfila para ser uno de los técnicos menos productivos con este equipo. Y creemos que mientras su artillería no explote será muy difícil que puedan levantarse ni con el entrenador más calificado del mundo.

ABAJO. Fue bueno el intento que se hizo para tratar de darle vida a la liga de los 70 años y mayores, ya que tres de los cuatro interesados decidieron quedarse en la Ultra Plus.

Nomás que sí es bueno comentar que la levantada de voz de los más rucos fue escuchada en el seno de la Ultra, ya que para la temporada oficial deberán estar en la cancha siete jugadores de 70 años, tres refuerzos de 69 y uno de 68.

Es decir, dicho acuerdo va enfocado a que los futbolistas más rucos tengan mayor oportunidad de jugar y no los más jóvenes, Nos parece una excelente medida.

Ya nada más falta saber si el Uni Oro, que es el único cuadro que no aceptó regresar a la Ultra, reconsidera su actitud, si no el torneo de disputará con cinco escuadras.

QUE BÁRBAROS. La raza futbolera es brava y buena para sacar charras, como esta del licenciado Alfonso Lizárraga, quien milita con el Deportivo Che Guevara.

Resulta que sus detractores comentan que en estos días de tiempo helado que se dio en nuestra región. Lizárraga se la llevó encerrado en su casa, pero dicen que en estos momentos anda de vacaciones en Alaska, zona de temperaturas bajo cero y se fue con huaraches y ropa de playa. Esa es pura envidia mi Lic. Alfonso y que disfrute al máximo su viaje por aquel bello lugar.