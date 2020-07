La LBM tomó una sensata decisión

Los inversionistas, cuando proyectan un negocio, lo hacen con la intención de recuperar a diferentes plazos lo que gastaron y luego van en busca de las utilidades, y para que eso sea factible la naciente empresa tiene que trabajar en las mejores condiciones.

De tal forma que la referencia anterior encaja perfectamente con la acertada decisión que tomó la nueva Liga de Balompié Mexicano, de alargar para el mes de octubre el inicio de su primera temporada.

La LBM contemplaba comenzar a rodar el balón en el mes de septiembre, pero al ver que el problema de la pandemia en México no baja de intensidad, decidieron posponer su apertura para un mes después. Obviamente, lo que busca este circuito es que para esa nueva fecha el semáforo sanitario de todo el país se encuentre en color naranja o verde, y ello le pueda permitir a los equipos ya poder contar con aficionados y vendimia en sus estadios.

Imagínese la preocupación para los valientes inversionistas de este nuevo torneo profesional de jugar varias fechas sin gente en sus canchas, sin transmisión de los partidos por televisión y con muy poca publicidad estática, y además con la obligación de cubrir los sueldos de los jugadores, cuerpo técnico y trabajadores administrativos.

Es más, creemos que si para el mes de octubre no mejora el panorama de salud en México, la Liga de Balompié Mexicano podría solicitar una prórroga más, conscientes de que un negocio como el futbol no puede sobrevivir en tan adversas circunstancias.

En la Liga MX, que ya iniciará su temporada la siguiente semana, la situación es muy diferente, ya que se trata de un circuito ya consolidado, con una estructura deportiva, administrativa y financiera muy sólida y de mucha tradición en nuestro país, y sobre todo que cuenta con el respaldo de todas las televisoras públicas y privadas.

CONSEJO. Y no se los digo yo, sino el doctor Lahem Yonus, jefe de la clínica de enfermedades infecciosas de la Universidad de Maryland. En uno de sus puntos explica: “Viviremos con C19 durante meses. No lo neguemos ni tengamos pánico. No hagamos nuestras vidas inútiles y pendientes del virus. Aprendamos a ser felices y vivir con este hecho”.

En otro punto añade: “El virus C19 no cuelga en el aire. El aire es limpio, puedes caminar por los jardines o por los parques manteniendo tu distancia de protección. El virus es una infección de infusión que requiere contacto cercano”.

Y de paso aprovecho para hacer un llamado a esos grupos de Whatsapp que critican, juzgan y responsabilizan a alguien, sin tener un argumento sólido ni evidencia médica en sus manos, para que en lugar de hacer esos juicios tan a la ligera y tendenciosos, mejor opten por el camino del optimismo, y si no quieren salir de sus casas que no lo hagan, pero que tampoco satanicen a quien lo hace por su propia voluntad, gusto y riesgo. Porque como dice el pasaje bíblico: “quien esté libre de culpa que tire la primera piedra”.

REFLEXIÓN: La riqueza nunca será suficiente para poder mirar a la vida con optimismo.